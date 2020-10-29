Wipro加强与SAP在房地产领域行业云解决方案方面的合作

新泽西州东布朗斯威克和印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今日宣布，该公司将与SAP SE联合创新适用于房地产行业的基于云的解决方案。

SAP正以智能企业战略为基础，扩展其垂直解决方案，以利用行业云应用程序生态系统填补其投资组合中的空白，这些行业云应用程序不仅利用SAP® Cloud Platform和先进技术，而且与SAP Business Network及智能套件实现互操作。合作伙伴是SAP智能企业战略中不可或缺的一环，Wipro将在开发适用于房地产行业的专用解决方案方面贡献其行业见解和知识。

首先，Wipro已面向房地产行业推出租户获取管理(TAM)解决方案。TAM解决方案以机器人流程自动化、人工智能和机器学习等智能技术为基础，通过为租赁代理提供无缝、实时、一致的体验来执行“从潜在客户到承租”(Lead to Lease)活动，加快租户租赁交易转换。它也可以作为SAP Customer Experience和SAP S/4HANA®软件的云扩展进行整合。此外，该解决方案还利用Wipro针对房地产的预配置行业解决方案来加速SAP S/4HANA®部署，以及管理端到端房地产业务流程。

Wipro Limited副总裁兼SAP服务全球业务主管Srinivas Sai Nidadhavolu表示：“Wipro与SAP的合作将推动创新，以帮助客户解决实际业务挑战。这项计划将帮助房地产企业不断创新，并从市场中脱颖而出。我们还将继续为其他行业设计新的解决方案。”

SAP工程、建筑和运营行业事业部主管Johnny Clemmons表示：“Wipro开发的TAM解决方案将填补我们投资组合中的关键空白，并为我们的客户提供更加无缝的‘从潜在客户到承租’流程。这是我们两家组织之间的联合创新如何为我们的共同客户创造价值的完美典范。我们期待通过附加的行业云解决方案，共同为房地产客户解决更多的业务问题。”

Wipro的TAM解决方案是SAP认证的合作伙伴应用程序，可在SAP合作伙伴产品数字市场SAP App Center上获取。可访问www.sapappcenter.com，查看、试用和购买Wipro的TAM解决方案。在SAP App Center上每购买一次，SAP都将种下一棵树。

关于Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE:507685, NSE:WIPRO)是一家全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司。我们充分利用认知计算、高度自动化、机器人、云、分析和新兴技术的力量，帮助客户适应数字时代，并让他们获得成功。我们在全面服务组合、对可持续发展的坚定承诺及良好的企业公民责任等方面广受全球认可，现有超过18万名敬业的员工，为遍及六大洲的客户提供服务。我们将合力探索新的创意，将工作中的点点滴滴相联系，以打造更美好且勇于进取的新未来。如需了解更多信息，请访问www.wipro.com。

Wipro前瞻性陈述与警戒性声明

本文包含的前瞻性陈述代表Wipro对未来事件的看法，其中有许多在本质上具有固有的不确定性，并不在Wipro控制范围之内。此等陈述包括但不仅限于与Wipro发展前景、其未来财务经营业绩及其计划、预期和打算有关的陈述。Wipro提醒读者，本文中的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能造成实际结果与此等陈述中预测的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不仅限于与以下因素有关的风险和不确定性：我们盈利、收入和利润的波动；我们创造和管理增长、完成拟议之企业行动的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度工资水平的提高；我们吸引和保留高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间的框架协议下产生的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务运营的能力；我们重点关注领域的技术需求的减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；我们服务合同中的损害赔偿责任；我们对其进行战略投资的公司能否成功；政府财政奖励的撤销；政治动荡；战争；关于融资或收购印度以外公司的法律限制；他人对我们知识产权的非法使用；以及影响我们业务和行业的一般经济形势。COVID-19疫情引发的形势可能会减少技术支出，对市场对我们产品的需求造成不利影响，影响客户消费率并可能会对客户采购我们服务的能力或意愿产生负面影响，推迟潜在客户的采购决策，损害我们提供现场咨询服务的能力，致使我们无法向客户交付服务或推迟交付服务，所有这些都有可能对我们未来的销售额、经营业绩及整体财务业绩造成不利影响。此外，我们的业务也可能受到与COVID-19疫情有关的并不在我们控制范围之内的各种外部因素的负面影响。

可能影响我们未来运营结果的其他风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中有更完整的说明，包括但不仅限于Form 20-F年报。这些文件可从www.sec.gov查阅。我们可能不时做出其他书面和口头的前瞻性陈述，包括公司提交给证券交易委员会的备案文件和我们给股东的报告中所包含的陈述。我们不承诺更新由我们或他人代表我们不时做出的任何前瞻性陈述。

SAP前瞻性陈述

本新闻稿中所有非历史事实的陈述均为前瞻性陈述，符合1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的定义。所有前瞻性陈述均受SAP向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中所述的各种风险和不确定性的影响，包括其最新的Form 20-F年报，可能导致实际结果与预期截然不同。SAP告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，SAP也无义务更新，这些前瞻性陈述仅代表其发布之日的事实。

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