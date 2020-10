TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Comilog, het toonaangevende mangaanbedrijf, heeft besloten om een privé 4G/LTE-netwerk te bouwen in Moanda, Gabon. JRC en Geka Telecom werden geselecteerd om een kant-en-klare oplossing te bieden. JRC zal de LTE-infrastructuur leveren voor honderden abonnees en 4 RF-sites, terwijl GEKA Telecom de volledige diensten zal leveren.

Als onderdeel van een poging om het operatieproces van de Moanda-mijn te moderniseren, investeert Comilog in een moderne en beveiligde LTE-infrastructuur. Het veldpersoneel wordt uitgerust met robuuste tablets en smartphones. Het doel is om de verschillende processen te digitaliseren om de efficiëntie te verhogen en papier te verminderen. Deze inspanning maakt deel uit van een algemeen project genaamd Comilog 2020 om de capaciteit van de mijn te vergroten en de lokale toegevoegde waarde te vergroten.

