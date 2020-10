Realtek Semiconductor choisit les flux de test de conformité H.266/VVC d’Allegro DVT

GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Allegro DVT, le plus important fournisseur de suites de tests de conformité pour les codecs vidéo et de blocs de propriété intellectuelle de semi-conducteurs pour la vidéo, a annoncé aujourd’hui que Realtek Semiconductor, l’une des plus importantes sociétés de semi-conducteurs sans usine, et l’une des plus prospères, a choisi les flux de test VVC d’Allegro DVT pour garantir la conformité des produits de Realtek avec la nouvelle norme de compression vidéo VVC.

Versatile Video Coding (VVC) est la toute dernière norme de compression vidéo, elle a été finalisée en juin 2020. Le codec VVC a été conçu pour être polyvalent et utilisable dans toutes les applications vidéo comme la téléphonie mobile, la vidéo à la demande, la transmission, la diffusion OTT, la visioconférence, les contenus d’écrans, le codage à 360° et le codage évolutif, et pour répondre à leurs besoins en termes de résolution, de débits binaires et de latence.

La suite de tests VVC d’Allegro DVT permet une couverture et une vérification complètes des décodeurs VVC et garantit la parfaite conformité de ces décodeurs avec tous les cas particuliers de la spécification VVC.

Par ailleurs, cette suite de tests VVC fait partie d’une vaste gamme de suites de tests de conformité fournissant des jeux de flux binaires permettant de tester la conformité des décodeurs vidéo pour des formats comme H.264/AVC, H.265/HEVC, AVS2, AVS3, VP9, AV1 et maintenant VVC/H.266.

«Le dernier format de compression vidéo VVC fait augmenter la complexité des mises en œuvre de décodeurs, ce qui constitue de nouveaux défis en matière de vérification et de validation », a déclaré Yee-Wei Huang, vice-président et porte-parole de Realtek. «La solution de test VVC d’Allegro DVT offre la qualité et la couverture de tests nécessaires pour satisfaire nos processus de validation rigoureux. »

Nathalie Brault, vice-présidente du marketing chez Allegro DVT, a déclaré : «Nous sommes fiers que Realtek ait choisi notre suite de tests VVC, cela prouve à nouveau la qualité des solutions de flux de conformité. À mesure que l’efficacité de compression des nouveaux codecs vidéo augmente, il en va de même pour la complexité de mise en œuvre. Plus que jamais, le secteur a besoin d’un fournisseur fiable de flux de test afin de garantir une conformité à 100 % avec les normes de compression vidéo. »

À propos d'Allegro DVT

Allegro DVT, société basée à Grenoble, en France, et disposant de bureaux à Belfast, en Irlande du Nord, et à Pékin, en Chine, est un chef de file mondial des solutions technologiques pour la vidéo numérique, notamment des flux de conformité et des blocs de propriété intellectuelle de semi-conducteurs pour les codecs vidéo, axées sur les normes H.264/AVC, H.265/HEVC, AVS2, AVS3, VP9, AV1 et VVC.

Fondée en 2003, Allegro est aujourd'hui un leader reconnu sur le marché des technologies de compression vidéo et a été choisie par plus de 100 grands fournisseurs de circuits intégrés, équipementiers et diffuseurs.

Pour plus d'informations, visitez www.allegrodvt.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.