GRENOBLE, Francia--(BUSINESS WIRE)--Allegro DVT, leader nei test per la conformità codec video e nelle soluzioni IP per semiconduttori video, oggi ha annunciato che Realtek Semiconductor, tra i principali produttori di semiconduttori fabless di maggior successo a livello mondiale, ha scelto di affidarsi agli stream di test VVC di Allegro DVT per garantire la conformità dei prodotti targati Realtek con VVC, il nuovo standard emergente di compressione video.

Il codec Versatile Video Coding (VVC), che rappresenta lo standard più recente in materia di compressione video, è stato perfezionato nel mese di giugno 2020. Il codec VVC è stato progettato all'insegna della versatilità e per il supporto sia di tutte le applicazioni video, come telefonia mobile, VOD, broadcasting, streaming OTT, videoconferenze, visualizzazione di contenuto su schermi diversi, codifica a 360° e scalabile, sia dei relativi requisiti in termini di risoluzione, bitrate e latenza.

