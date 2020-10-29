普思電子改由Rimini Street為其SAP應用程式提供支援服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，汽車和電信業領先的元件製造商普思電子(Pulse Electronics)已改由Rimini Street為其SAP ECC 6.0和Business Objects軟體提供支援服務。透過改換支援服務提供者所節省的資金，普思得以將其節省的資金轉而投資包括人工智慧(AI)技術在內的商業智慧(BI)能力，從而在可能沒有其他新支出的一年中實現成長並獲得競爭優勢。該公司還得以延遲為了保有供應商的全面支援向S/4HANA進行高昂的強制移轉，而且可完全控制其IT藍圖，而不是供應商指定的藍圖來達到業務目標。

預算平衡法 – 減少IT營運支出，增加創新資金

總部位於聖地牙哥的思普電子是臺灣母公司國巨股份有限公司(Yageo)的旗下子公司。該公司為各行各業設計和製造各種元件，其中70%以上的產品是與客戶合作設計的。普思將其SAP系統用於幾大關鍵職能，包括財務、營運、供應鏈和倉庫管理。由於其業務需要全天候營運，因此，業務中斷會導致收入重大損失。為了在競爭激烈的市場上保持領先地位，該公司必須迅速適應不斷變化的市場動態。對於普思的全球IT總監Alan Wong來說，快速適應意味著有足夠的時間和資源來實施創新，進而推動業務成長，並有可能駕馭當下快速發展的市場。

Wong將IT預算分為三個層次——日常業務營運、業務成長和創新。鑒於需要在創新方面加大投資，Wong著手調查業務營運層的支出情況，並發現包括相關的升級成本和額外附加費用在內的SAP應用程式支援成本占IT預算的很大比例。此現象被確定為低報酬支出，而且需要儘快解決。

Wong表示：「很明顯，若要為我們的創新計畫注入充足的資金，包括增加商業智慧能力，我們需要採取一種截然不同的方法，並立即從我們的一層預算中騰出部分資金。我們曾考慮過將SAP的支援服務改為內部為系統提供自我支援，但這根本不切實際。所有這些原因促使我們改用協力廠商支援服務，而我們對於自己做出的改用Rimini Street的決定感到十分高興。」

透過改用Rimini Street支援服務，Wong得以從專門分配給SAP支援服務和維護的日常營運預算中釋放資金，並將這筆資金投向BI和AI技術，以增強其ERP平臺的認知和智慧能力，包括與銷售相關的預測分析，以獲得有助於在競爭日益激烈的市場中實現業務目標的見解。

Wong繼續道：「由於全球疫情造成的宏觀破壞可能減緩了我們的發展速度，但是受惠於改用Rimini Street，對創新的投資仍可實現。」

卓越的支援能力和可觀的財務收益

普思改用Rimini Street之後，該組織快速獲得了他們以前從未在供應商處體驗到的一流支援服務。其中包括實現順暢的導入和歸檔流程、在無額外費用的情況獲得對其SAP軟體客製化的支援，以及由經驗豐富的工程師提供的回應超快的服務。

與所有的Rimini Street客戶一樣，Pulse也受惠於該公司靈活、一流的企業軟體支援模式，包括其業界領先的服務層級協定(SLA)，即，對於所有重大的一級優先(Priority 1)問題的回應時間均不到10分鐘。客戶還分配到一名首席支援工程師，由功能和技術專家團隊作為後盾，該團隊在客戶的軟體系統方面平均擁有15年的從業經驗。

Rimini Street東南亞和大中華區域總經理Andrew Seow表示：「我們很高興能夠幫助普思電子等企業降低成本，最佳化預算，使他們能夠將節省的資金投向有助於業務成長的創新計畫，尤其是在當下經濟不景氣的時期。越來越多的東南亞、大中華區和世界各地的公司都尋求Rimini Street為其企業軟體系統提供支援服務，以獲得更高品質的支援服務和降低成本，進而讓他們安心無憂並獲得資源來專注於最緊迫的業務計畫。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過3,500家全球性組織、財星500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet 在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，COVID-19疫情的持續時間和疫情對Rimini Street業務的經濟、營運和財務影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施；擾亂Rimini Street、其現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及Rimini Street能否從營運中產生現金流，以幫助為Rimini Street成長計畫中增加的投資提供資金；Rimini Street的現金和現金等價物是否足以滿足其流動性要求；Rimini Street發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用Rimini Street最近推出產品和服務的情況，包括其Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street將於2020年8月5日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險、透過Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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