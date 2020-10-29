普思电子改由Rimini Street为其SAP应用程序提供支持服务

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，汽车和电信行业领先的组件制造商普思电子(Pulse Electronics)已改由Rimini Street为其SAP ECC 6.0和Business Objects软件提供支持服务。通过改换支持服务提供商所节省的资金，普思得以将其节省的资金转而投资包括人工智能(AI)技术在内的商业智能(BI)能力，从而在可能没有其他新支出的一年中实现增长并获得竞争优势。该公司还得以推迟为了保有供应商的全面支持向S/4HANA进行高昂的强制迁移，而且可完全控制其IT路线图，而不是供应商指定的路线图来达到业务目标。

预算平衡法 – 减少IT运营支出，增加创新资金

总部位于圣地亚哥的思普电子是台湾母公司国巨股份有限公司(Yageo)的旗下子公司。该公司为各行各业设计和制造各种组件，其中70%以上的产品是与客户合作设计的。普思将其SAP系统用于几大关键职能，包括财务、运营、供应链和仓库管理。由于其业务需要全天候运营，因此，业务中断会导致收入重大损失。为了在竞争激烈的市场上保持领先地位，该公司必须迅速适应不断变化的市场动态。对于普思的全球IT总监Alan Wong来说，快速适应意味着有足够的时间和资源来实施创新，进而推动业务增长，并有可能驾驭当下快速发展的市场。

Wong将IT预算分为三个层次——日常业务运营、业务增长和创新。鉴于需要在创新方面加大投资，Wong着手调查业务运营层的支出情况，并发现包括相关的升级成本和额外附加费用在内的SAP应用程序支持成本占IT预算的很大比例。此现象被确定为低回报支出，而且需要尽快解决。

Wong表示：“很明显，若要为我们的创新计划注入充足的资金，包括增加商业智能能力，我们需要采取一种截然不同的方法，并立即从我们的一层预算中腾出部分资金。我们曾考虑过将SAP的支持服务改为内部为系统提供自我支持，但这根本不切实际。所有这些原因促使我们改用第三方支持服务，而我们对于自己做出的改用Rimini Street的决定感到十分高兴。”

通过改用Rimini Street支持服务，Wong得以从专门分配给SAP支持服务和维护的日常运营预算中释放资金，并将这笔资金投向BI和AI技术，以增强其ERP平台的认知和智能能力，包括与销售相关的预测分析，以获得有助于在竞争日益激烈的市场中实现业务目标的见解。

Wong继续道：“由于全球疫情造成的宏观破坏可能减缓了我们的发展速度，但是得益于改用Rimini Street，对创新的投资仍可实现。”

卓越的支持能力和可观的财务收益

普思改用Rimini Street之后，该组织快速获得了他们以前从未在供应商处体验到的一流支持服务。其中包括实现顺畅的导入和归档流程、在无额外费用的情况获得对其SAP软件定制的支持，以及由经验丰富的工程师提供的响应超快的服务。

与所有的Rimini Street客户一样，Pulse也受益于该公司灵活、一流的企业软件支持模式，包括其业界领先的服务水平协议(SLA)，即，对于所有重大的一级优先(Priority 1)问题的响应时间均不到10分钟。客户还分配到一名首席支持工程师，由功能和技术专家团队作为后盾，该团队在客户的软件系统方面平均拥有15年的从业经验。

Rimini Street东南亚和大中华区域总经理Andrew Seow表示：“我们很高兴能够帮助普思电子等企业降低成本，优化预算，使他们能够将节省的资金投向有助于业务增长的创新计划，尤其是在当下经济不景气的时期。越来越多的东南亚、大中华区和世界各地的公司都寻求Rimini Street为其企业软件系统提供支持服务，以获得更高质量的支持服务和降低成本，进而让他们安心无忧并获得资源来专注于最紧迫的业务计划。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。截至目前，已有来自各行各业的超过3,500家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，通过@riministreet 在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，COVID-19疫情的时长和疫情对Rimini Street业务的经济、运营和财务影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施；扰乱Rimini Street、其现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及Rimini Street能否从运营中产生现金流，以帮助为Rimini Street增长计划中增加的投资提供资金；Rimini Street的现金和现金等价物是否足以满足其流动性要求；Rimini Street发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用Rimini Street最近推出产品和服务的情况，包括 其Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street将于2020年8月5日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的风险、通过Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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