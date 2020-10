Pulse Electronics powierza obsługę swoich aplikacji SAP spółce Rimini Street Support

Pulse Electronics Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

Pulse Electronics Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, lider na rynku wsparcia zewnętrznego dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Pulse Electronics, jeden z największych producentów komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i telekomunikacyjnego, zdecydował się na wdrożenie rozwiązań Rimini Street dla swojego oprogramowania SAP ECC 6.0 i Business Objects. Dzięki oszczędnościom wypracowanym poprzez zmianę dostawców usług pomocy technicznej, Pulse był w stanie przekierować uwolnione środki finansowe na inwestycje w możliwości związane z business intelligence (BI), w tym technologie sztucznej inteligencji (AI), pozwalające na wzrost i uzyskanie przewagi konkurencyjnej w ciągu roku, w którym nowe wydatki prawdopodobnie nie byłyby możliwe. Spółka była również w stanie odroczyć kosztowną, wymuszoną migrację do S/4HANA, która wymagała utrzymania pełnego wsparcia ze strony sprzedawcy, zamiast tego przejęła ona pełną kontrolę nad swoim informatycznym planem działania na rzecz wspierania celów biznesowych, przeciwstawiając się tym samym narzuconemu przez sprzedawcę scenariuszowi postępowania.

Działania na rzecz zrównoważenia budżetu - zmniejszenie wydatków na działania informatyczne i zwiększenie finansowania innowacyjności

Pulse Electronics z siedzibą w San Diego, jest częścią tajwańskiej spółki dominującej Yageo. Firma zajmuje się projektowaniem oraz produkcją szerokiej gamy komponentów dla rozmaitych gałęzi przemysłu, przy czym ponad 70 procent jej produktów jest opracowywanych we współpracy z klientami. Pulse wykorzystuje swój system SAP do szeregu newralgicznych zastosowań, takich jak finanse, operacje, łańcuch dostaw i zarządzanie magazynem. Jako że jej działalność musi odbywać się w trybie całodobowym, każda przerwa w funkcjonowaniu oznaczałaby znaczną utratę przychodów. Chcąc zachować przewagę na wysoce konkurencyjnym rynku, przedsiębiorstwo musi jak najszybciej reagować na zmieniającą się dynamikę gospodarczą. Dla Alana Wonga, międzynarodowego dyrektora ds. IT w spółce Pulse, umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian oznacza posiadanie czasu i środków na innowacje, które są motorem rozwoju firmy i umożliwiają poruszanie się po tym niezwykle dynamicznym segmencie rynku.

Wong dzieli swój budżet IT na trzy poziomy - bieżącą działalność biznesową, rozwój przedsiębiorstwa i innowacyjność. Z uwagi na potrzebę zwiększania inwestycji związanych z wdrażaniem nowatorskich rozwiązań, Wong zaczął badać wydatki na poziomie operacji biznesowych i odkrył, że koszty wsparcia aplikacji SAP, w tym związane z nimi wydatki na aktualizację i dodatkowe opłaty za aktualizacje, pochłaniają znaczną część budżetu IT. Zidentyfikowano je jako wydatki nisko zwrotne, które należy jak najszybciej wyeliminować.

„Uświadomiliśmy sobie, że aby w wystarczającym stopniu sfinansować nasze działania w zakresie innowacyjności, w tym zwiększenie potencjału business intelligence, należy zastosować zupełnie inne podejście i natychmiast uwolnić pewne środki z jednego z poziomów naszego budżetu - twierdzi Wong. - Rozważaliśmy rezygnację ze wsparcia SAP na rzecz wewnętrznego, samodzielnego utrzymania systemu, lecz okazało się to zwyczajnie nieopłacalne. Wszystkie te czynniki skierowały nas w stronę obsługi realizowanej przez podmioty zewnętrzny i dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Rimini Street”.

Dzięki przejściu na Rimini Street Support, Wong był w stanie wygospodarować środki z bieżącego budżetu operacyjnego przydzielonego specjalnie na wsparcie i utrzymanie SAP oraz skierować je na rozwój technologii BI i AI w celu wzmocnienia zdolności poznawczych i analitycznych ich platformy ERP, w tym sprzedaży związanej z analizą prognostyczną w celu uzyskania informacji, które pomogą wspierać cele biznesowe na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Dalej, Wong zwraca uwagę, iż „zakłócenia na skalę światową spowodowane globalną pandemią mogły spowolnić nasze postępy, jednak dzięki przejściu do Rimini Street inwestycje w rozwój innowacyjności są dla nas nadal na wyciągnięcie ręki”.

Znakomite możliwości wsparcia oferujące realne korzyści finansowe

Z chwilą, gdy Pulse zdecydował się na przeniesienie do Rimini Street, firma niemalże natychmiast odczuła wyższy poziom pomocy technicznej, której wcześniej nie doświadczali w kontaktach ze sprzedawcą. Obejmowało to m.in. bezproblemowy proces wdrażania i archiwizacji, pomoc w dostosowywaniu oprogramowania SAP bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a także niezwykle elastyczną obsługę przez doświadczonych inżynierów.

Podobnie jak w przypadku pozostałych klientów Rimini Street, spółka Pulse korzysta z oferowanego wszechstronnego modelu obsługi oprogramowania korporacyjnego na poziomie premium, w tym z wiodącej w branży umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA), przewidującej 10-minutowy czas reakcji we wszystkich krytycznych przypadkach objętych priorytetem 1. Do dyspozycji każdego klienta przydzielany jest również inżynier ds. wsparcia podstawowego, wspomagany przez zespół ekspertów funkcjonalnych i technicznych, którzy posiadają średnio 15 lat doświadczenia w pracy z systemem informatycznym klienta.

„Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że jesteśmy w stanie pomóc przedsiębiorstwom takim jak Pulse Electronics obniżyć koszty i zoptymalizować nakłady budżetowe, umożliwiając im tym samym inwestowanie poczynionych oszczędności w działania innowacyjne, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza w czasach niepewności gospodarczej, z jaką mamy do czynienia obecnie - mówi Andrew Seow, regionalny dyrektor generalny, region Azji Południowo-Wschodniej i Chin, Rimini Street. - Coraz więcej przedsiębiorstw w Azji Południowo-Wschodniej, Chinach oraz na całym świecie zwraca się do Rimini Street w celu uzyskania pomocy technicznej dla swoich korporacyjnych systemów oprogramowania, tak aby uzyskać jeszcze wyższą jakość wsparcia oraz znacząco obniżyć koszty, co zapewnia im poczucie bezpieczeństwa oraz zasoby umożliwiające skupienie się na najpilniejszych działaniach operacyjnych”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 3500 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu na Twitterze @riministreet i Facebooku oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania gospodarczych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność Rimini Street oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19, katastrofy zakłócające działalność Rimini Street lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność Rimini Street do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych Rimini Street; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Rimini Street pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A Rimini Street pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług Rimini Street, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które Rimini Street planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 sierpnia 2020 r. oraz w aktualizowanych okresowo innych dokumentach składanych przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.