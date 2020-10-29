Blue Cloud Ventures宣佈對Arctic Wolf Networks進行投資

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Blue Cloud Ventures (BCV)欣然宣佈，其第四檔基金Blue Cloud Ventures IV LP已對Arctic Wolf Networks進行首筆投資。Arctic Wolf是現有的BCV III投資組合公司，也是安全營運領域的領導者，已完成2億美元的E輪融資。

BCV創辦人兼管理合夥人Rami Rahal表示：「Arctic Wolf是BCV所專注的公司類型。該公司在不斷成長的龐大潛在市場中提供一流解決方案，並為客戶解決重大關鍵難題，提供可量化的投資報酬率。」

BCV經營合夥人Joel Lou補充道：「我們對SaaS市場的強大順風趨勢以及有機會執行我們為市場一流軟體公司提供成長資金的重點工作感到興奮。」

BCV以快速成長的雲端軟體公司為目標，這些公司的年度經常性收入通常在1000萬到1億美元之間。該基金可主導或參與成長輪融資，通常投資500-2000萬美元。利用我們圍繞靈活性和合作而量身打造的投資策略，BCV使一流的雲端軟體公司能夠籌集到合適規模的成長輪資金。透過靈活的投資金額、董事會代表和所有權要求，BCV將自己定位為創業者及其投資者的理想合作夥伴。與BCV的合作使創業者能夠募集適合其當前業務需求的融資，而作為融資的一部分，現有創投公司將繼續投資其首選資金額，從而對其最佳公司加倍投資。

BCV創辦人兼管理合夥人Mir Arif表示：「BCV團隊體認人們在全球面臨的挑戰以及許多人面臨的困難。無論是個人還是集體，我們都與這些在困難時期產生社會影響的組織合作。我們感謝與我們合作的企業家（如Arctic Wolf的Brian NeSmith）以及他們為助使我們成功所付出的辛勤工作。」

關於Blue Cloud Ventures

Blue Cloud Ventures是總部位於紐約、專注於軟體業的成長股創投公司。該基金旨在投資一流的SaaS、基礎架構與開源軟體公司，如ApplyBoard、Aras、Clari、Cloudbees、Doctor on Demand、Druva、Iterable、NGINX、Pax8、Weave和Wrike等。有關BCV及其投資組合公司的更多資訊，請造訪www.bluecloudventures.com。

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