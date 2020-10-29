Blue Cloud Ventures宣布对Arctic Wolf Networks进行投资

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Blue Cloud Ventures (BCV)欣然宣布，其第四只基金Blue Cloud Ventures IV LP已对Arctic Wolf Networks进行首笔投资。Arctic Wolf是现有的BCV III投资组合公司，也是安全运营领域的领导者，已完成2亿美元的E轮融资。

BCV创始人兼管理合伙人Rami Rahal表示：“Arctic Wolf是BCV所专注的公司类型。该公司在不断发展的庞大潜在市场中提供领先解决方案，并为客户解决重大关键难题，提供可量化的投资回报率。”

BCV运营合伙人Joel Lou补充道：“我们对SaaS市场的强大顺风趋势以及执行我们为市场领先软件公司提供增长资金的重点工作感到兴奋。”

BCV的目标公司是快速成长的云软件公司，这些公司的年度经常性收入通常在1000万到1亿美元之间。该基金可牵头或参与成长轮融资，通常投资500-2000万美元。利用我们围绕灵活性和协作量身定制的投资策略，BCV使领先的云软件公司能够筹集到合适规模的增长轮资金。通过灵活的投资金额、董事会代表和所有权要求，BCV将自己定位为创业者及其投资者的理想合作伙伴。与BCV的合作使创业者能够提高适合其当前业务需求的融资，而作为融资的一部分，现有风投公司将继续投资其首选资金额，从而使对其最佳公司的投资翻倍。

BCV创始人兼管理合伙人Mir Arif表示：“BCV团队承认人们在全球范围内面临的挑战以及许多人面临的困难。无论是个人还是集体，我们都与这些在困难时期产生社会影响的组织合作。我们感谢与我们合作的企业家（如Arctic Wolf的Brian NeSmith）以及他们为助我们成功所付出的辛勤工作。”

关于Blue Cloud Ventures

Blue Cloud Ventures是一家总部位于纽约、专注于软件业的成长股风投公司。该基金旨在投资于领先的SaaS、基础架构与开源软件公司，如ApplyBoard、Aras、Clari、Cloudbees、Doctor on Demand、Druva、Iterable、NGINX、Pax8、Weave和Wrike等。有关BCV及其投资组合公司的更多信息，请访问www.bluecloudventures.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。