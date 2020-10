Comilog Mine usa JRC para rede LTE privada

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Comilog, empresa líder em manganês, decidiu construir uma rede privada 4G / LTE em Moanda, Gabão. O JRC e a Geka Telecom foram selecionados para fornecer uma solução pronta para uso. O JRC fornecerá a infraestrutura LTE para centenas de assinantes e 4 sites de RF, enquanto a GEKA Telecom fornecerá os serviços completos.

Como parte do esforço para modernizar o processo de operação da mina de Moanda, a Comilog está investindo em uma infraestrutura LTE moderna e segura. A equipe de campo será equipada com tablets e smartphones robustos. O objetivo é digitalizar os diversos processos para aumentar a eficiência e reduzir o papel. Esse esforço é parte de um projeto geral denominado Comilog 2020 para aumentar a capacidade da mina e aumentar o valor agregado local.

A infraestrutura JRC LTE foi escolhida pela qualidade da sua oferta. A infraestrutura LTE proposta é projetada para atender ao ambiente e desempenho de missão crítica. GEKA Telecom fornecerá sua experiência para as configurações de rede e instalação.

“Estamos muito orgulhosos de contribuir para o projeto Comilog 2020”, disse Sato Katsuhiko, gerente geral do Projeto 5G na JRC. “Somos especialistas em comunicação sem fio para redes de missão crítica. Projetos como o Comilog 2020 são cruciais para nós. Nosso objetivo é aumentar nosso negócio privado de LTE / 5G significativamente na região EMEA ”.

A JRC, Japan Radio Co., Ltd. é especialista em infraestrutura sem fio fundada em 1915. Com sede no Japão e escritórios em todo o mundo, a JRC fornece redes privadas LTE / 5G completas desde 2015.

GEKA Telecom, fundada em 1982, especializou-se em redes de telecomunicações na África, Oceano Índico, Sudeste Asiático e Europa Oriental, para facilitar o acesso à comunicação para todos.

