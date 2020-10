La mine de Comilog choisit JRC pour son réseau LTE privé

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Comilog, société leader dans le secteur du manganèse, a décidé de bâtir un réseau 4G/LTE privé à Moanda, au Gabon. JRC et Geka Telecom ont été sélectionnées pour fournir une solution clé en main. JRC fournira l’infrastructure LTE destinée aux centaines d’abonnés et à 4 sites RF, tandis que GEKA Telecom fournira tous les services.

Dans le cadre d’une démarche consistant à moderniser le processus de fonctionnement de la mine de Moanda, Comilog investit dans une infrastructure LTE moderne et sécurisée. Le personnel de terrain sera équipé de tablettes et de smartphones renforcés. L’objectif consiste à numériser les différents processus afin d’accroître l’efficience et de réduire l’utilisation du papier. Cet effort entre dans le cadre d’un projet global baptisé Comilog 2020, qui vise à accroître la capacité de la mine ainsi qu’à optimiser la valeur ajoutée locale.

L’infrastructure LTE de JRC a été choisie pour la qualité de son offre. Le projet d’infrastructure LTE est conçu pour répondre à l’environnement et aux performances critiques de la mine. GEKA Telecom fournira son expertise dans le cadre du paramétrage du réseau et de l’installation.

« Nous sommes très fiers de participer au projet Comilog 2020 », a déclaré Sato Katsuhiko, directeur général du Projet 5G chez JRC. « Nous sommes les spécialistes des communications sans fil destinées aux réseaux critiques. Les projets tels que Comilog 2020 revêtent une importance cruciale pour notre entreprise. Nous entendons développer significativement nos activités de réseaux LTE/5G privés dans la région EMOA. »

JRC, Japan Radio Co., Ltd. est une société spécialisée dans les infrastructures sans fil, qui a été créée en 1915. Basée au Japon et possédant des bureaux à travers le monde, JRC fournit des réseaux LTE/5G privés et complets depuis 2015.

Créée en 1982, GEKA Telecom est spécialisée dans les réseaux de télécommunications en Afrique, dans l’Océan indien, en Asie du Sud-Est et en Europe de l’Est, afin de promouvoir l’accès aux communications pour tous.

