Bavarian Nordic führt Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats zur digitalen Markteinführung neuer Impfstoffe ein

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Bavarian Nordic die Multichannel-Lösungen Veeva CRM und Veeva Vault PromoMats für die digitale Markteinführung neuer Produkte in den USA und Europa, einschließlich Deutschland, der Schweiz, den skandinavischen Ländern und dem Baltikum, einführt. Das auf Impfstoffe für Infektionskrankheiten spezialisierte Unternehmen benötigte fortschrittliche kommerzielle Lösungen zur Unterstützung seiner Digital-First-Strategie. Veeva bringt für das innovative Biotechnologieunternehmen kanalübergreifendes Engagement und gesetzeskonforme Inhalte zusammen, um die richtige Interaktion mit medizinischen Fachkräften (Healthcare Professionals, HCPs) über die richtigen Kanäle zu fördern.

„Veeva hat uns dabei geholfen, neue digitale Fähigkeiten und Kanäle schnell in Betrieb zu setzen, um einen ehrgeizigen Zeitplan für die Markteinführung einzuhalten und unsere globalen Wachstumspläne zu unterstützen“, sagte Robin Kirkby, Vice President of Commercial Operations bei Bavarian Nordic. „Wir haben jetzt die kommerzielle Basis für ein digitales Engagement geschaffen, um Impfstoffe schnell zu den Patienten zu bringen, die sie brauchen.“

Multichannel Veeva CRM ermöglicht es Bavarian Nordic, digitale Kanäle wie Remote-Meetings, virtuelle Veranstaltungen und E-Mails zu nutzen, um mit medizinischen Fachkräften in Kontakt zu treten, solange der persönliche Zugang beschränkt bleibt. Die nahtlose Integration mit Vault PromoMats unterstützt Außendienstteams bei der kanalübergreifenden Bereitstellung zugelassener Ressourcen, einschließlich persönlicher Treffen, E-Mail und Internet. Mit aktuellen Einblicken und einem vollständigen Überblick über ihre Kunden und Inhalte kann Bavarian Nordic schnell auf sich ändernde geschäftliche Anforderungen reagieren und ein zeitnahes, relevantes Engagement von medizinischen Fachkräften fördern.

„Die Fähigkeit, Kunden mit den richtigen Inhalten über den richtigen Kanal zur richtigen Zeit anzusprechen, ist der Schlüssel zu digitaler Exzellenz im kommerziellen Bereich“, sagte Jan van den Burg, Vice President of Commercial Strategy bei Veeva. „Innovative Unternehmen wie Bavarian Nordic intensivieren ihre Anstrengungen zur digitalen Transformation, um ein nahtloses Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu ermöglichen.“

Als Teil des Multichannel Veeva CRM implementiert Bavarian Nordic Veeva CRM, Veeva CLM, Veeva CRM Engage Meeting, Veeva CRM Approved Email, Veeva CRM Events Management und Veeva CRM MyInsights. Mit Vault PromoMats kann Bavarian Nordic das digitale Asset-Management mit medizinischen, rechtlichen und behördlichen Überprüfungen zusammenführen, um die globale Wiederverwendung von Werbematerialien zu verbessern und die Compliance von der Inhaltserstellung bis zur Distribution zu gewährleisten.

Erfahren Sie auf dem bevorstehenden Veeva Commercial & Medical Europe Summit Online, 17.-18. November 2020, wie kommerzielle Lösungen von Veeva die Basis für digitale Spitzenleistungen bilden. Die Online-Veranstaltung steht Fachleuten aus der Biowissenschaftsbranche offen. Melden Sie sich an und bleiben Sie über die Programmdetails auf dem Laufenden unter veeva.com/Summit.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen – einschließlich Daten, Software und Dienstleistungen – für die globale Biowissenschaftsbranche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 900 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Gegend des San Francisco Bay, mit Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

