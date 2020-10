Andersen Global inicia expansão na Albânia

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global continua a se concentrar em sua estratégia de expansão na região europeia com a adição da KALO & ASSOCIATES na Albânia.

A empresa, fundada em 1994 pelo sócio-gerente Perparim Kalo, é uma empresa de advocacia líder na Albânia. Com uma equipe de oito sócios e 30 profissionais, a empresa tem capacidade comprovada em bancos e finanças, corporativo, contencioso comercial e arbitragem, emprego, impostos, infraestrutura, propriedade intelectual e imobiliário. Além de trabalhar com grandes projetos e investidores e IFIs, incluindo uma série de empresas Fortune 500, a empresa contribuiu para o desenvolvimento de uma legislação comercial moderna e estrutura regulatória por meio do envolvimento na elaboração de leis sobre transações garantidas, arrendamento financeiro, fundos de pensão, fundos de investimento coletivo, telecomunicações, concessões, energias renováveis ​​e eficiência energética. Além disso, a empresa é altamente classificada por IFLR1000, Chambers e Legal 500.

“À medida que o ambiente de negócios continua a mudar e as operações de nossos clientes continuam a crescer, eles querem fazer parceria com uma empresa que possua as habilidades, conhecimento e capacidade de se adaptar às suas necessidades em evolução”, disse Perparim. “A colaboração com a Andersen Global nos permitirá aprimorar nossas capacidades e apoiar o crescimento de nossos clientes, fornecendo um serviço contínuo, independentemente de fronteiras.”

O presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: “Nossa estratégia de expansão permitiu que nossa organização escalasse rapidamente sua plataforma globalmente, criando uma presença formidável que consiste em empresas que definem o padrão para serviços ao cliente em seus respectivos mercados. Perparim e sua equipe não são exceção e demonstram os mais altos padrões profissionais e um compromisso com a administração. Eles fornecem cobertura sinérgica adicional para a região e se integram bem com nossa abordagem global.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 210 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.