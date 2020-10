Bavarian Nordic neemt Veeva CRM en Veeva Vault PromoMats aan voor digitale lancering van nieuwe vaccins

BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) heeft vandaag aangekondigd dat Bavarian Nordic meerkanaals Veeva CRM en Veeva Vault PromoMats overneemt voor de digitale lancering van nieuwe producten in de VS en Europa, inclusief Duitsland, Zwitserland, Scandinavië, en de Baltische staten. Het bedrijf is gespecialiseerd in vaccins voor infectieziekten en had geavanceerde commerciële oplossingen nodig om zijn digital-first-strategie te ondersteunen. Veeva brengt betrokkenheid via meerdere kanalen en compliant content samen voor het innovatieve biotechnologiebedrijf om de juiste interacties healthcare professionals (HCP’s) via de juiste kanalen te stimuleren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.