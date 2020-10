Bang & Olufsen choisit CreatorIQ en tant que plateforme mondiale officielle de marketing d’influence

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--CreatorIQ, logiciel d’entreprise de bout en bout, qui optimise les initiatives de marketing d’influence de sociétés mondiales telles que Unilever, Rakuten et H&M, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionnée en tant que plateforme officielle de Bang & Olufsen (B&O), société de produits électroniques grand public haut de gamme. La société basée au Danemark tire parti de la plateforme sophistiquée et axée sur les données de CreatorIQ afin de bâtir et optimiser ses programmes d’influence, qui incluent plusieurs programmes d’affiliation à long terme sur des marchés mondiaux clés.

« Le marketing d’influence joue un rôle important dans le cadre de notre transformation numérique et de notre diversification auprès des médias, et constitue un élément central pour atteindre de nouveaux publics sur nos marchés clés d’EMOA, d’Amérique latine et d’Amérique du Nord », a déclaré Alexei Edwards, de B&O. « À l’issue d’une recherche approfondie, la plateforme de CreatorIQ s’est démarquée pour fournir l’infrastructure nécessaire à nos efforts mondiaux - qu’il s’agisse de la découverte, du recrutement, ou des mesures - tout en nous conférant une visibilité complète sur les points de données clés à chaque étape. »

B&O tire parti de la science des données avancée de CreatorIQ en matière de public actif, de détection des fraudes et d’affinités aux marques, qui sert de base pour identifier les influenceurs dans le cadre de ses programmes d’ambassadeurs locaux. En outre, B&O utilisera CreatorIQ pour suivre l’activité des influenceurs, la qualité du trafic, les comportements ainsi que les résultats commerciaux - notamment s’agissant des ventes et de l’attribution.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat rapproché avec l’équipe de CreatorIQ en vue de bâtir des campagnes de marketing d’influence stratégiques et mondiales complètes, qui renforceront significativement notre impact, notre portée et notre crédibilité à travers le monde », a poursuivi Edwards.

Ce partenariat fait suite à la levée de 24 millions $ de fonds de Série C de la part de CreatorIQ afin d’encourager son expansion mondiale, grâce à des utilisateurs d’ores et déjà présents dans 37 pays de la région EMOA et à une implantation de 92 % dans les 25 plus grands pays européens. Plus largement, CreatorIQ compte des utilisateurs dans 63 pays répartis sur 6 continents et accepte les paiements de ses clients dans 120 devises.

À propos de CreatorIQ :

Intelligence Cloud for Global Enterprises de CreatorIQ optimise les programmes de marketing d’influence leaders grâce à sa solution SaaS destinée aux marques, agences et éditeurs innovants du monde entier. La plateforme de bout en bout permet la découverte de talents et la gestion des relations, et automatise le suivi des campagnes ainsi que la production de rapports complets pour les campagnes avec contenu de marque à grande échelle. CreatorIQ délivre des renseignements exploitables afin d’obtenir des connaissances approfondies sur la valeur de vos démarches de marketing d’influence et d’optimiser la performance de vos campagnes. CreatorIQ est basée à Culver City, en Californie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.creatoriq.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.