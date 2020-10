Andersen Global amorce son expansion en Albanie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continue d’axer sa stratégie d’expansion sur la région européenne, avec l’intégration de KALO & ASSOCIATES en Albanie.

Cette société, fondée en 1994 par l’associé directeur Perparim Kalo, est un cabinet juridique de premier plan en Albanie. Fort d’une équipe composée de huit associés et 30 professionnels, le cabinet a démontré ses capacités dans les domaines de la banque et de la finance, de l’entreprise, des litiges et arbitrages en matière commerciale, du droit du travail, de la fiscalité, des infrastructures, de la propriété intellectuelle et de l’immobilier. En plus de travailler sur d’importants projets, auprès d’investisseurs et d’IFI, dont un certain nombre de sociétés du Fortune 500, le cabinet contribue à l’élaboration d’un cadre moderne de législation et de réglementation commerciale via sa participation à la rédaction de lois sur les transactions sécurisées, le crédit-bail financier, les fonds de pension, les fonds d’investissement collectifs, les télécommunications, les concessions, les énergies renouvelables et l’efficience énergétique. Le cabinet est également très bien classé par IFLR1000, Chambers et Legal 500.

« À l’heure où l’environnement d’affaires continue de changer et où les activités de nos clients continuent de croître, ces derniers souhaitent s’associer avec un cabinet qui réunit les compétences, les connaissances et les capacités nécessaires pour s’adapter à leurs besoins en pleine évolution », a déclaré Perparim. « Notre collaboration avec Andersen Global nous permettra d’accroître nos capacités et de soutenir la croissance de nos clients en leur fournissant un service sans faille, par-delà les frontières. »

Le président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, Mark Vorsatz, a ajouté : « Notre stratégie d’expansion a permis à notre organisation de développer rapidement sa plateforme à l’échelle mondiale, créant ainsi une formidable présence composée de cabinets qui définissent la norme concernant les services des clients sur leurs marchés respectifs. Perparim et son équipe n’y dérogent pas et font preuve du professionnalisme le plus élevé qui soit, ainsi que d’un attachement pour une gestion de qualité. Ils apportent une présence synergique supplémentaire dans la région et s’intègrent parfaitement à notre approche mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 210 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.