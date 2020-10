Andersen Global avvia la propria espansione in Albania

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continua a concentrarsi sulla sua strategia di espansione in Europa annettendo KALO & ASSOCIATES in Albania.

Fondato nel 1994 dal socio gerente Perparim Kalo, lo studio legale è il più prestigioso dell’Albania. Con un team di otto soci e 30 professionisti, lo studio legale ha dato prova delle proprie capacità nei rami bancario, finanziario, societario, arbitrati e contenziosi commerciali, occupazionale, fiscale, infrastrutturale, immobiliare e proprietà intellettuale. Oltre a lavorare a progetti importanti e con investitori e istituti finanziari internazionali, incluse diverse società Fortune 500, lo studio ha contribuito allo sviluppo di un quadro legislativo e regolamentare commerciale moderno essendo stato coinvolto nei progetti di legge su operazioni garantite, leasing finanziario, fondi pensionistici, fondi di investimento collettivi, telecomunicazioni, concessioni, energie rinnovabili ed efficienza energetica. Esso è inoltre annoverato tra gli studi di maggior prestigio da IFLR1000, Chambers e Legal 500.

“I nostri clienti desiderano collaborare con uno studio con le competenze, le conoscenze e la capacità necessarie per adattarsi alle loro esigenze per far fronte a un ambiente imprenditoriale in costante evoluzione e a operazioni che continuano ad espandersi” ha affermato Perparim. “Collaborare con Andersen Global ci consentirà di migliorare le nostre capacità e di sostenere la crescita dei nostri clienti fornendo un servizio perfettamente integrato, indipendentemente dai confini geografici.”

Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen, ha aggiunto: “La nostra strategia di espansione ha dato modo alla nostra organizzazione di ampliare la propria piattaforma su scala globale creando i presupposti per una presenza che non ha eguali composta di studi legali che hanno delineato gli standard in termini dei servizi offerti ai propri clienti nei rispettivi mercati. Perparim e il suo team non fanno eccezione, dimostrando di aderire ai massimi standard professionali e un impegno verso l’amministrazione responsabile. Loro costituiscono un ulteriore tassello nella copertura sinergica di quest’area geografica e si integrano bene nel nostro approccio globale.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 210 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.