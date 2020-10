Andersen Global begint uitbreiding in Albanië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft zich focussen op haar uitbreidingsstrategie in de Europese regio met de toevoeging van KALO & ASSOCIATES in Albanië.

Het bedrijf is in 1994 opgericht door Managing Partner Perparim Kalo en is een toonaangevend advocatenkantoor in Albanië. Met een team van acht partners en 30 professionals heeft het bedrijf bewezen capaciteiten op het gebied van bankieren en financiën, corporate, commerciële geschillen en arbitrage, werkgelegenheid, belastingen, infrastructuur, intellectuele eigendom en onroerend goed. Naast het werken met grote projecten en investeerders en IFI's, waaronder een aantal Fortune 500-bedrijven, heeft het bedrijf bijgedragen aan de ontwikkeling van een modern commercieel wet- en regelgevingskader door betrokkenheid bij het opstellen van wetgeving over gedekte transacties, financiële leasing, pensioenfondsen, collectieve investeringsfondsen, telecommunicatie, concessies, hernieuwbare energie en energiezuinigheid. Bovendien staat het bedrijf hoog aangeschreven door IFLR1000, Chambers en Legal 500.

“Aangezien de zakelijke omgeving blijft veranderen en de activiteiten van onze klanten blijven groeien, willen ze samenwerken met een bedrijf dat over de vaardigheden, kennis en het vermogen beschikt om zich aan te passen aan hun veranderende behoeften,” zei Perparim. “Door samen te werken met Andersen Global kunnen we onze capaciteiten vergroten en de groei van onze klanten ondersteunen door een naadloze service te bieden, ongeacht de grenzen.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde toe: “Dankzij onze uitbreidingsstrategie heeft onze organisatie haar platform snel wereldwijd kunnen opschalen, waardoor een formidabele aanwezigheid is ontstaan die bestaat uit bedrijven die de norm bepalen voor klantendiensten in hun respectievelijke markten. Perparim en zijn team vormen daarop geen uitzondering en tonen de hoogste professionele normen en toewijding aan rentmeesterschap. Ze bieden extra synergetische dekking voor de regio en passen goed bij onze wereldwijde aanpak.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 210 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.