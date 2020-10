Grupo Ageas Portugal kiest FRISS om fraude te voorkomen en klanten te beschermen

LISSABON, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Grupo Ageas Portugal, dat met 1281 werknemers en 2722 tussenpersonen ongeveer 1,7 miljoen klanten bedient, heeft vandaag bekendgemaakt dat het heeft gekozen voor FRISS Fraudedetectie bij Claims om de digitale claimafhandeling te stroomlijnen, fraude te voorkomen en klanten tegen fraude te beschermen.

De realtime oplossing van FRISS is een unieke combinatie van kant-en-klare risico- en fraude-indicatoren en krachtige AI-technieken, zoals voorspellende modellen, netwerkanalyse en tekstmining. Met deze flexibele, toekomstbestendige oplossing tegen claimfraude stimuleert Grupo Ageas Portugal zijn digitale transformatie en worden de activiteiten veilig gestroomlijnd. Klanten profiteren van dienstverlening die verder gaat dan de traditionele verzekering, terwijl hoge risico’s automatisch worden gemarkeerd voor nader onderzoek.

De FRISS oplossing wordt naadloos geïntegreerd met Duck Creek Claims. Om een soepele ervaring voor de schade-experts te garanderen, gaat Grupo Ageas Portugal voor deze oplossing gebruikmaken van de 'Anywhere Enabled Integration', die beschikbaar is in Duck Creek’s Content Exchange. Hierdoor profiteren de klanten van de verzekeraar niet alleen van een snelle klantenservice, maar wordt ook het aantal false positives beperkt, zodat de medewerkers zich kunnen richten op de service aan de klant. Dit is een geweldig voorbeeld van een technologisch gedreven samenwerking op het gebied van innovatie.

Sjoerd Smeets, Chief Risk Officer bij Grupo Ageas, vertelt: "Met FRISS hebben we gekozen voor een bedrijf dat zich volledig heeft gewijd aan fraudepreventie. Tijdens het selectieproces lieten zij zien over een omvangrijke kennis van de branche, goede technische oplossingen en met name wendbaarheid te beschikken. We hebben er alle vertrouwen in dat we met FRISS meer fraudegevallen aan het licht kunnen brengen, claims sneller kunnen afhandelen en onze klanten meer kwaliteit kunnen bieden."

Ariane Braam-Verkoren, Global Alliance Manager bij FRISS, voegt toe: "Bij mijn pogingen de activiteiten van FRISS mondiaal uit te bouwen, kom ik tot mijn enthousiasme veel verzekeraars tegen die zich willen aansluiten bij ons streven naar eerlijke verzekeringen. We zijn er trots op dat we Grupo Ageas mogen verwelkomen in ons midden en hun voorkeurspartner mogen zijn in de strijd tegen fraude in Portugal."

"Wij willen onze klanten de best mogelijke oplossing bieden op het gebied van risico- en fraudedetectie. Daarom was het voor ons essentieel om de samenwerking te zoeken met een partner als FRISS", aldus Juan Antonio Costa, landenmanager voor Spanje en Portugal bij Duck Creek Technologies. "Hun oplossing maakt gebruikt van ultramoderne technologieën zoals zelflerende systemen en AI, en Grupo Ageas Portugal heeft er met het oog op zijn klanten en de efficiëntie van de organisatie zeer goed aan gedaan om deze stap in de digitale transformatie snel te zetten."

Grupo Ageas Portugal zal FRISS Fraudedetectie bij Claims implementeren voor de onderdelen motorrijtuigen, schade, arbeidsongevallen en persoonlijke ongevallen.

Over Grupo Ageas Portugal

Ageas, dat in 1824 werd opgericht, is een internationale in Brussel gevestigde verzekeringsgroep met aanwezigheid in 14 landen in Europa en Azië. Ageas is sinds 2005 actief in Portugal en investeert in het land als een van de hoofdmarkten. Er wordt via sterke partnerships gewerkt aan verdere ontwikkeling en via de Ageas Foundation een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het land en de samenleving. Daarnaast wil Ageas zijn klanten helpen om te gaan met, anticiperen op en zich te beschermen tegen risico's en onvoorziene gebeurtenissen, zodat zij nu en in de toekomst kunnen profiteren van maximale veiligheid en gemoedsrust. De Group Ageas Portugal heeft als missie om een relevante rol te spelen in de belevingswereld en het leven van de mensen en wil daarbij behalve referentiepartner in de verzekeringsbranche tevens de beste werkomgeving voor ondernemingsgezinde mensen zijn. We hebben 1281 medewerkers in dienst en werken met 2722 tussenpersonen om onze ca. 1,7 miljoen klanten een uitstekende dienstverlening te kunnen bieden voor onze diverse merken: Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental en Seguro Directo. Ten behoeve van verdere diversificatie van de activiteiten en om dicht bij de klant te zijn, biedt Grupo Ageas Portugal een omvangrijk dienstenaanbod dat verder reikt dan alleen verzekeringen via de merken Clínica Médis, Kleya, Go Far, Ageas Repara en Mundo Ageas. Meer informatie vindt u op de website, of op Linkedin en Instagram.

Over Duck Creek Technologies:

Duck Creek Technologies is een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor centrale systemen voor de algemene en schadeverzekeringsbranche. Via de toegang tot Duck Creek OnDemand, de SaaS-oplossing van het bedrijf, kunnen verzekeraars hun weg vinden in het onzekere verzekeringslandschap en hun concurrenten op de markt voorblijven. De met ruime functionaliteit uitgeruste oplossingen van Duck Creek zijn beschikbaar als zelfstandige eenheid of als full suite, en maken alle deel uit van Duck Creek OnDemand. Ga voor meer informatie naar www.duckcreek.com.

Over FRISS

FRISS richt zich 100% op automatische fraude- en risicodetectie voor schadeverzekeraars overal ter wereld. De op AI gebaseerde detectieoplossingen voor verzekeringen, schadeclaims en fraudeonderzoek van het bedrijf helpen ruim 175 verzekeraars hun activiteiten uit te bouwen. FRISS detecteert fraude, beperkt risico's en ondersteunt digitale transformatie. Verzekeraars gaan binnen vier maanden live, realiseren tot 10 maal meer rendement op investering (ROI) en zien een stijging van 80% als het gaat om automatische verwerking (STP) van polisaanvragen en claims. De oplossingen van FRISS dragen bij aan een lagere loss ratio, een winstgevende groei van de portefeuille en een betere klantervaring. Ga voor meer informatie naar www.friss.com of Twitter.