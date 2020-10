BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che Bavarian Nordic ha deciso di adottare le soluzioni multicanale Veeva CRM e Veeva Vault PromoMats per il lancio digitale di nuovi prodotti negli Stati Uniti e in Europa, tra cui Germania, Svizzera, Paesi Nordici e Baltici. La società specializzata in vaccini contro malattie infettive era alla ricerca di soluzioni commerciali più avanzate a sostegno della sua strategia incentrata sulla distribuzione digitale dei contenuti. Veeva abbina l’engagement multicanale a contenuti conformi per permettere all’innovativa azienda biotecnologica di promuovere le giuste interazioni con i professionisti sanitari attraverso i dovuti canali.

“Veeva ci ha aiutato ad allestire velocemente nuovi canali e capacità digitali per rispettare scadenze di lancio ambiziose e sostenere i nostri piani di crescita globale” ha dichiarato Robin Kirkby, vicepresidente della divisione operazioni commerciali presso Bavarian Nordic.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.