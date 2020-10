LONDRA--(BUSINESS WIRE)--CreatorIQ, il software enterprise end-to-end che supporta l’attività di influencer marketing per imprese globali quali Unilever, Rakuten ed H&M, ha annunciato oggi di essere stata selezionata come piattaforma di riferimento per l’azienda di elettronica high-end Bang & Olufsen (B&O). L’azienda danese ha adottato la sofisticata piattaforma data-driven di CreatorIQ per costruire e ottimizzare programmi focalizzati sugli influencer, inclusi programmi di affiliazione a lungo termine nei principali mercati globali.

“Attualmente, l’influencer marketing gioca un ruolo importante nella nostra trasformazione digitale e diversificazione dei media, ed è essenziale per raggiungere nuove audience nei nostri mercati chiave nelle regioni EMEA, LATAM e Nord America”, ha affermato Alexei Edwards di B&O.

