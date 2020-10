LONDEN--(BUSINESS WIRE)--CreatorIQ, de end-to-end bedrijfssoftware die influencer-marketinginspanningen voor internationale ondernemingen als Unilever, Rakuten en H&M stimuleert, heeft vandaag aangekondigd dat het is geselecteerd als het recordplatform van het high-end consumentenelektronicabedrijf Bang & Olufsen (B&O). Het in Denemarken gevestigde bedrijf maakt gebruik van het geavanceerde, datagestuurde platform van CreatorIQ om zijn influencer-programma’s op te bouwen en te optimaliseren, waaronder langetermijnfiliate-programma’s op belangrijke wereldwijde markten.

