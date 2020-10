Grupo Ageas Portugal escolhe a FRISS para proporcionar aos seus Clientes Prevenção e Proteção contra fraudes.

LISBOA, Portugal--(BUSINESS WIRE)--O Grupo Ageas Portugal, que presta serviços a cerca de 1,7 milhões de Clientes por intermédio de seus 1.281 Colaboradores e 2.722 agentes, anunciou que elegeu a Detecção de Fraude em Sinistros da FRISS para agilizar o processamento digital, bem como proporcionar aos seus Clientes, a devida prevenção e proteção contra fraudes.

A solução em tempo real da FRISS oferece uma combinação exclusiva e pronta para o uso de indicadores de risco e fraude por meio de técnicas avançadas de Inteligência Artificial, tais como: modelos preditivos, análise de rede e text mining. Através desta solução, flexível e preparada para o futuro, o Grupo Ageas será capaz de impulsionar a sua transformação digital e conduzir as suas operações de forma ainda mais segura, dispondo de serviços que vão além do setor segurador, sendo os altos riscos automaticamente sinalizados para investigação posterior.

A solução FRISS já vem integrada com o “Duck Creek Claims” (ou seja, a solução de gestão de sinistros da empresa Duck Creek). Para que o Grupo Ageas Portugal possa proporcionar aos seus gestores de sinistros uma experiência ideal, terão ainda acesso ao “ Duck Creek’s Content Exchange” para que a integração se dê em qualquer local. Assim, o atendimento ao Cliente será ainda mais ágil , limitando-se, inclusive, a quantidade de falso-positivos, bem como dará aos Colaboradores tempo para se focarem nos Clientes. Este é um ótimo exemplo de parceria voltada para a inovação tecnológica.

Sjoerd Smeets, Chief Risk Officer do Grupo Ageas Portugal, comenta: “A escolha da FRISS representa a nossa opção para sermos uma empresa que se dedica integralmente à prevenção de fraudes e que demonstrou durante o processo seletivo, o conhecimento deste segmento, boas soluções técnicas e principalmente agilidade. Estamos confiantes de que através da FRISS vamos conseguir detetar mais fraudes, processar mais sinistros com mais agilidade e ainda poderemos oferecer maior qualidade aos nossos Clientes."

Ariane Braam-Verkoren, Gerente de Alianças Globais da FRISS, acrescentou: “Na minha jornada pela expansão dos negócios da FRISS para muitas outras novas localidades no mundo, observo, com grande entusiasmo, a imensa quantidade de seguradoras que se estão a juntar à nossa missão de proporcionar um seguro equitativo, o que me deixa muito entusiasmada. Sentimo-nos imensamente orgulhosos de ter o Grupo Ageas Portugal a bordo e também de termos sido escolhidos como parceiros nesta luta contra a fraude em Portugal. ”

“Para poder oferecer o melhor que há em detecção de risco e fraude aos nossos Clientes, era fundamental para nós associar-nos a um parceiro como a FRISS”, referiu Juan Antonio Costa, Diretor Nacional de Espanha e Portugal na Duck Creek Technologies. “A sua solução emprega tecnologias ultramodernas como aprendizagem automática e I.A, e o Grupo Ageas Portugal certamente fez uma excelente escolha para os seus Clientes e também para a eficiência da sua organização, em especial, ao executar rapidamente esta etapa da sua transformação digital.”

A Detecção de Fraudes em Sinistros da FRISS será implementada no Grupo Ageas Portugal para as seguintes linhas de negócio: Automóvel, Património, Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais.

SOBRE O GRUPO AGEAS PORTUGAL

Fundada em 1824, a Ageas é um grupo segurador internacional com sede em Bruxelas e presente em 14 países da Europa e da Ásia. A operar em Portugal, desde 2005, a Ageas aposta no país como um dos principais mercados, onde se pretende desenvolver, através de parcerias fortes e contribuindo para o desenvolvimento do país e da sociedade através da Fundação Ageas e ajudando os Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra riscos e imprevistos, para que possam viver o presente e o futuro com a máxima segurança e serenidade. A missão do Grupo Ageas Portugal é proporcionar uma experiência emocional e relevante na vida das pessoas, sendo um parceiro de referência nos seguros e o melhor local de trabalho para pessoas empreendedoras. Para isso, contamos com 1.281 Colaboradores e 2.722 Mediadores para prestar um serviço de excelência aos cerca de 1.7 milhões de Clientes das várias marcas comerciais: Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Com o objetivo de diversificar o negócio e estar próximo dos seus Clientes, o Grupo Ageas Portugal vai para além dos seguros, disponibilizando uma oferta alargada de serviços através da Clínica Médis, Kleya, Go Far, Ageas Repara e Mundo Ageas. Para mais informações pode visitar o website, ou seguir a página de Linkedin, ou Instagram.

Sobre a “Duck Creek Tecnologies”

A Duck Creek Technologies é fornecedora líder de soluções de sistemas principais para a indústria de Seguros Gerais e P&C. Ao acessar o “Duck Creek OnDemand,” a solução de software como serviço empresarial dela, faz com que as seguradoras sejam capazes de navegar pela incerteza e capturar oportunidades de mercado mais rapidamente do que os seus concorrentes. As soluções funcionalmente ricas da Duck Creek encontram-se disponíveis de forma independente ou como um conjunto completo, porém todas encontram-se viabilizadas através do “Duck Creek OnDemand”. Para obter mais informações, visite www.duckcreek.com.

Sobre a FRISS

A FRISS está 100% focada na detecção automatizada de fraudes e riscos para seguradoras P&C (seguros gerais) em todo o mundo. Suas soluções de software movidas a I.A. para subscrição, sinistros e sindicância contribuem de forma sustentável para a expansão dos negócios de mais de 175 segurados. Além disso, ela detecta fraude, mitiga riscos e apoia a transformação digital. As seguradoras entram em operação dentro de 4 meses, obtêm 10 vezes o Retorno do Investimento e aumentam em 80% o processamento direto das solicitações de apólices e sinistros. As soluções FRISS ajudam a reduzir os índices de sinistralidade, possibilitam o crescimento lucrativo da carteira e propiciam melhor experiência aos clientes. Para mais informações, visite www.friss.com ou Twitter.