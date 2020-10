Andersen Global styrker tilstedeværelsen i Jamaica

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--For at styrke sin position på det jamaicanske marked og det caribiske område vil Andersen Global fremover arbejde sammen med virksomheden Myers, Fletcher & Gordon, landets største advokatvirksomhed.

Myers, Fletcher & Gordon blev grundlagt i 1944, og virksomheden leverer juridiske tjenester til globale virksomheder, offentlige myndigheder og enkeltpersoner. Virksomheden har international erfaring indenfor mange forskellige brancher såsom turisme, transport, finanssektor, telekommunikation, minedrift, energi og arbejdskraft. Virksomhedens full-servicekapacitet inkluderer virksomheds- og selskabslovgivning, ejendomsret, intellektuel ejendomsret, skattelovgivning, ejendomsret, sportsret, konkurrence, luftfart og finansforordning og handel.

"Vores evner til at levere uovertrufne løsninger forbedres med vores omfattende ressourcer og brede ekspertise, og dette samarbejde styrker vores voksende kapacitet yderligere," siger administrerende partner, Peter Goldson. "Vores klientfokuserede tilgang og engagement i forvaltning passer perfekt til Andersens Globals kultur og værdier. Vi er glade for at skulle arbejde sideløbende med vores jamaicanske samarbejdsvirksomhed, Senior Accounting Services, og organisationens medlemsvirksomheder og andre globale samarbejdsvirksomheder."

"Myers, Fletcher & Gordon er en gruppe af dynamiske eksperter, som gennem syv årtier har bevist, at de kan levere det højeste niveau af juridisk assistance," siger Andersen Global Chairman og Andersen CEO Mark Vorsatz. "Vi har haft stor succes i Caribien, og vores samarbejde med Peter og hans team styrker vores position som leverandør af problemfri service i området og i resten af verden."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 210 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

