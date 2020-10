EAST BRUNSWICK, New Jersey, e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche e servizi di consulenza e gestione di processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna che opererà a fianco di SAP SE per l’innovazione di soluzioni basate sul cloud per il settore immobiliare.

Basandosi sulla strategia dell’azienda intelligente, SAP sta espandendo le proprie soluzioni verticali per colmare le lacune del proprio portafoglio di prodotti con un ecosistema di applicazioni aziendali per il cloud, operanti sulla piattaforma cloud SAP® con tecnologie avanzate e capaci di interazione con la rete aziendale e la suite di software intelligenti SAP.

