Andersen Global擴展牙買加業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)---(美國商業資訊)--為進一步鞏固其在牙買加市場和加勒比海地區的業務據點，Andersen Global已增加合作公司Myers, Fletcher & Gordon，這是牙買加最大的法律事務所。

Myers, Fletcher & Gordon成立於1944年，以其在旅遊、交通運輸、金融服務、電信、採礦、能源和勞工等行業的本地和國際專長，為全球企業、政府機構和個人提供法律服務。其全方位服務能力涵蓋訴訟、公司和商業法、房地產法、智慧財產權、稅法、財產法、運動法、競爭、航空以及金融監管和貿易等。

管理合夥人Peter Goldson表示：「我們提供一流解決方案的能力，已因我們豐富的資源和廣泛的專長而升級，此次合作進一步強化了我們不斷擴增的能力。我們以客戶為中心的方法以及對管理的承諾，與Andersen Global的文化和價值觀高度一致。我們很高興與牙買加合作公司Senior Accounting Services以及該組織的全球成員公司和其他合作公司合作。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz 表示：「Myers, Fletcher & Gordon擁有一支充滿活力的專業人員團隊，70多年來一直提供最高水準的法律支援服務。我們已在加勒比海地區大獲成功，而我們與Peter及其團隊的合作，將進一步鞏固我們在加勒比海地區以及全球提供無縫服務的地位。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過210個據點和逾6,000名專業人員。

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