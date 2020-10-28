Andersen Global扩展牙买加业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为进一步巩固其在牙买加市场和加勒比地区的业务据点，Andersen Global已增加合作公司Myers, Fletcher & Gordon，后者是牙买加最大的律师事务所。

Myers, Fletcher & Gordon成立于1944年，以其在旅游、交通运输、金融服务、电信、采矿、能源和劳工等行业的本地和国际专长，为全球公司、政府机构和个人提供法律服务。其全方位服务能力涵盖诉讼、公司和商业法、房地产法、知识产权、税法、财产法、体育法、竞争、航空以及金融监管和贸易等。

管理合伙人Peter Goldson表示：“我们提供一流解决方案的能力，已因我们丰富的资源和广泛的专长得到增强，此次合作进一步完善了我们不断扩展的能力。我们以客户为中心的方法以及对管理的承诺，与Andersen Global的文化和价值观高度一致。我们很高兴与牙买加合作公司Senior Accounting Services以及该组织的全球成员公司和其他合作公司开展合作。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz 表示：“Myers, Fletcher & Gordon拥有一支充满活力的专业人员团队，70多年来一直在提供最高水准的法律支持服务。我们已在加勒比取得巨大成功，而我们与Peter及其团队的合作，将进一步巩固我们在加勒比以及全球提供无缝服务的地位。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过210个分支机构和逾6,000名专业人员。

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