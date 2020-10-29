瑞昱半导体选择Allegro DVT的H.266/VVC兼容测试码流

法国格勒诺布尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--视频编解码器兼容测试套件和半导体视频IP的领先提供商Allegro DVT今日宣布，全球最大、最成功的无晶圆半导体公司之一瑞昱半导体(Realtek Semiconductor)已选中Allegro DVT的VVC测试码流，并将之用于确保瑞昱产品符合新出台的VVC视频压缩标准。

多功能视频编码(VVC)是2020年6月最终确定的最新视频压缩标准。VVC编解码器被认为具有通用性，可满足所有视频应用需求，例如移动电话、VOD、广播、OTT流、视频会议、屏幕内容、360°和可扩展编码，及其在分辨率、比特率和延迟方面的要求。

Allegro DVT VVC测试套件可全面覆盖和验证VVC解码器，并确保解码器完全符合VVC规范要求的所有特殊情况。

此外，此VVC测试套件是一系列广泛的一致性测试套件的一部分，这些套件提供完整的比特流集，以测试视频解码器对以下格式的一致性：H.264/AVC、H.265/HEVC、AVS2、AVS3、VP9、AV1，以及现在的VVC/H.266。

瑞昱副总裁兼发言人黄依玮(Yee-Wei Huang)表示：“最新的VVC视频压缩格式将解码器实现的复杂性推向更高水平，同时带来新的验证和确认挑战。Allegro DVT的VVC测试解决方案提供满足我们严格的验证流程所需的质量和测试范围。”

Allegro DVT营销副总裁Nathalie Brault评论道：“我们为瑞昱选择我们的VVC测试套件感到自豪，这再次证明我们的兼容测试码流解决方案的品质。随着新的视频编解码器压缩效率的提高，实现的复杂性也随之提高。业界比以往任何时候都需要值得信赖的测试码流供应商，以确保100%符合视频压缩标准要求。”

关于Allegro DVT

Allegro DVT总部位于法国格勒诺布尔，并在北爱尔兰贝尔法斯特和中国北京设有办事处，是一家提供数字视频技术解决方案的全球领先公司，这些解决方案包括针对H.264/AVC、H.265/HEVC、AVS2、AVS3、VP9、AV1和VVC标准的兼容测测试码流和视频编解码器半导体IP。

Allegro成立于2003年，如今已成为视频压缩技术领域公认的市场领导者，并已被100多家主要IC提供商、原始设备制造商(OEM)和广播公司选中。

更多信息请访问：www.allegrodvt.com

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