瑞昱半導體選擇Allegro DVT的H.266/VVC相容測試碼流

法國格勒諾勃--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--視訊轉碼器相容測試套件和半導體視訊IP的領導廠商Allegro DVT今日宣布，全球最大、最成功的無晶圓半導體公司之一瑞昱半導體(Realtek Semiconductor)已選用Allegro DVT的VVC測試碼流，並將其用於確保瑞昱產品符合新實施的VVC視訊壓縮標準。

多功能視訊編碼(VVC)是2020年6月最終確定的最新視訊壓縮標準。VVC轉碼器被認為具有通用性，可滿足所有視訊應用需求，例如行動電話、VOD、廣播、OTT串流、視訊會議、螢幕內容、360°和可調式編碼，及其在解析度、位元速率和延遲方面的要求。

Allegro DVT VVC測試套件可全面涵蓋和驗證VVC解碼器，並確保解碼器完全符合VVC規範要求的所有特殊情況。

此外，此VVC測試套件是一系列廣泛的一致性測試套件的一部分，這些套件提供完整的位元流集，以測試視訊解碼器對以下格式的一致性：H.264/AVC、H.265/HEVC、AVS2、AVS3、VP9、AV1，以及現在的VVC/H.266。

瑞昱副總經理兼發言人黃依瑋(Yee-Wei Huang)表示：「最新的VVC視訊壓縮格式將解碼器實現的複雜性推向更高水準，同時帶來新的驗證和確認挑戰。Allegro DVT的VVC測試解決方案提供滿足我們嚴格的驗證流程所需的品質和測試範圍。」

Allegro DVT行銷副總裁Nathalie Brault評論道：「我們為瑞昱選擇我們的VVC測試套件感到自豪，這再次證明我們的相容測試碼流解決方案的品質。隨著新的視訊轉碼器壓縮效率的提高，實現的複雜性也隨之提高。業界比以往任何時候都需要值得信賴的測試碼流供應商，以確保100%符合視訊壓縮標準要求。」

關於Allegro DVT

Allegro DVT總部位於法國格勒諾勃，並在北愛爾蘭貝爾法斯特和中國北京設有辦事處，是一家提供數位視訊技術解決方案的全球領先公司，這些解決方案包括針對H.264/AVC、H.265/HEVC、AVS2、AVS3、VP9、AV1和VVC標準的相容測試碼流和視訊轉碼器半導體IP。

Allegro成立於2003年，如今已成為視訊壓縮技術領域公認的市場領導者，並已被100多家主要IC供應商、原始設備製造商(OEM)和廣播公司選中。

更多資訊請造訪：www.allegrodvt.com

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