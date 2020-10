FCT et Opta annoncent l’établissement d’un partenariat exclusif visant à livrer des produits fondés sur les données

OAKVILLE--(BUSINESS WIRE)--FCT, le chef de file national des technologies et des services immobiliers, et Opta Intelligence Informationnelle inc. (« Opta »), le plus grand fournisseur canadien d'intelligence pour la localisation immobilière, ont annoncé, aujourd’hui, une entente de partenariat exclusif visant à livrer des produits fondés sur les données destinés à l’industrie des services financiers.

Grâce à ce partenariat, FCT tirera parti des actifs, des produits et des ressources fondés sur les données pour augmenter considérablement l'efficacité des transactions immobilières de bout en bout pour les clients prêteurs, évaluateurs, courtiers immobiliers et courtiers hypothécaires de FCT en leur donnant accès à des renseignements de souscription améliorés qui pourraient ne pas être facilement disponibles autrement. FCT aura désormais une couverture de près de 100 % des adresses et des informations relatives aux propriétés au Canada.

« Chez FCT, nous nous engageons à offrir un parcours plus intelligent et réfléchi à tous nos intervenants, et ce parcours commence par les données, a déclaré Michael LeBlanc, chef de la direction de FCT. Des partenariats comme celui-ci sont essentiels à nos activités, car nous continuons à fournir l'intelligence immobilière la plus complète de l’industrie. La part de marché d’Opta dans l’industrie de l’assurance et des informations immobilières riches complète nos produits et services. Grâce à ce partenariat, nous sommes ravis d'élargir notre offre pour permettre à nos clients et partenaires d’obtenir plus de valeur. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec FCT et de faire une différence pour les professionnels hypothécaires à l’échelle le pays, a déclaré Greg McCutcheon, président d'Opta. Le fait de rassembler nos données et notre intelligence avec celles de FCT fera une différence significative pour les propriétaires dans leur parcours allant de la recherche à la solution et permettra aux professionnels de l'immobilier de gagner du temps, car ils auront désormais un accès immédiat aux données critiques nécessaires pour effectuer une transaction. »

À propos de FCT:

Établi à Oakville, Ontario, depuis 1991, le groupe de sociétés FCT emploie plus de 900 employés à travers tout le pays. Le groupe offre la meilleure assurance titres de l’industrie et fournit des solutions de recouvrement et d’autres produits et services liés à l'industrie immobilière à plus de 450 prêteurs, 43 000 professionnels juridiques et 5 000 professionnels du recouvrement, de même qu'à des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des entrepreneurs, et ce, partout au Canada.

Le Great Place to Work Institute a nommé FCT l’un des 50 meilleurs lieux de travail au Canada pour six années consécutives (2015 à 2020) et a remis à FCT la certification Great Place to Work. En 2020, la société a également été nommée sur la liste des meilleurs lieux de travail ™ pour l'inclusion, la liste des meilleurs lieux de travail ™ pour les femmes, la liste des meilleurs lieux de travail ™ pour le mieux-être mental et la liste des meilleurs lieux de travail ™ en Ontario. La société mère de FCT, la First American Financial Corporation, a été nommée par le magazine Fortune® l’une des 100 meilleures entreprises où travailler au États-Unis, pour une cinquième année consécutive en 2020.

Pour en savoir plus sur FCT, visitez le site de l'entreprise au www.fct.ca.

À propos d’Opta Intelligence Informationnelle inc.

Opta Intelligence Informationnelle est le principal fournisseur canadien d’intelligence immobilière et de solutions technologiques novatrices pour les industries de l’assurance et des entreprises. Opta vous aide à accéder, comprendre et synthétiser des informations auparavant inaccessibles, en les transformant en intelligence qui aide à découvrir et à comprendre les risques commerciaux. Visitez le www.optaintel.ca.