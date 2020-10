La société espagnole AgileTV adopte le cloud sécurisé de Verimatrix

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Agile Content (BME Growth : AGIL.MC) a étendu la protection de son service vidéo en intégrant à son service réputé AgileTV OTT la solution Verimatrix Multi-DRM dans le Cloud sécurisé de Verimatrix. AgileTV est le service OTT E2E entièrement géré par Agile Content. Pour plus d'informations, visitez le site www.agiletv.es.

Répondant aux questions de complexité et de sécurité tout en permettant à Agile Content de garder le contrôle total de son offre de services AgileTV et de ses relations abonnés, la solution Verimatrix Multi-DRM offre un sentiment unique de sérénité grâce à sa fiabilité reconnue, à la pérennité de son activité et à sa sécurité hébergée de manière centralisée.

"Lorsque nous avons consulté Verimatrix sur la possibilité d'effectuer une migration complète vers le cloud en plus de la mise à niveau de notre système VCAS, nous pensions que ce serait un projet très complexe, mais le processus s'est avéré très fluide", a déclaré Monica Rayo, COO d'Agile Content. "Nous sommes heureux d'avoir implémenté une solution DRM simple et évolutive au sein du même dispositif, permettant d’assurer la protection de notre contenu avec une sécurité de pointe".

Les solutions Verimatrix VCAS et Multi-DRM hébergées dans le cloud offrent à Agile Content une approche complète et multi-écrans pour la sécurité et la monétisation des contenus premium grâce à un modèle SaaS flexible et rentable qui s'adapte en temps réel aux normes de sécurité imposées par les studios.

"En confiant à Verimatrix le déploiement de l'ensemble de sa suite de solutions de sécurité, Agile Content se place dans une perspective de réussite optimale et de retour sur investissement maximal en matière de sécurité", a déclaré Asaf Ashkenazi, COO de Verimatrix. "Disposant d'un dispositif de sécurité unifié de bout en bout, et du support mondial de Verimatrix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, Agile Content a désormais un avantage certain sur le marché très complexe de l'OTT".

Pour en savoir plus sur Verimatrix Multi-DRM, visitez le site www.verimatrix.com/solutions/multi-drm.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

A propos de Agile Content

Agile Content (BME Growth : AGIL.MC) est un fournisseur de services OTT, de chaînes de télévision et un agrégateur de contenu soutenant les entreprises de télécommunications et de médias dans leur stratégie télévisuelle grâce à une approche flexible. Sa technologie reconnue, son contenu de qualité, ses capacités éditoriales, opérationnelles et de développement sont quelques-unes des valeurs qu'Agile Content offre à ses partenaires. Visitez le site www.agilecontent.com.