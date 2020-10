Alira Health e Embleema annunciano una collaborazione per realizzare soluzioni di dati dal mondo reale di prossima generazione per le scienze della vita

NEW YORK, FRAMINGHAM, Mass. e PARIS--(BUSINESS WIRE)--Alira Health, importante azienda internazionale di consulenze sanitarie e nel settore delle scienze della vita, ed Embleema, il fornitore di software innovativo per piattaforme di dati sanitari incentrati sul paziente, oggi ha annunciato una collaborazione strategica per sviluppare soluzioni di dati dal mondo reale di prossima generazione finalizzate ad accelerare l'innovazione clinica e migliorare i risultati per i pazienti.

"Il nostro sodalizio con Embleema è un passaggio critico nell'ulteriore sviluppo delle nostre capacità di evidenza dal mondo reale, che connette la ricerca clinic, le cure ospedaliere e l'esperienza del paziente”, spiega Gabriele Brambilla, Direttore Generale di Alira Health. Romain Finas, VP di Real World Evidence di Alira Health, aggiunge, “Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti nuove soluzioni per i dati dal mondo reale, che consentiranno loro di valutare meglio i trattamenti e offrire nuove innovazioni ai pazienti in tempi più brevi”.

Robert Chu, Direttore Generale di Embleema ha aggiunto: "È una grande gioia per noi partecipare a questa alleaza strategica con Alira Health, riconosciuta a livello internazionale per la qualità e l'ampiezza del proprio portfolio di servizi per le scienze della vita. Lavorando a fianco dei consulenti ed esperti a livello mondiale di Alira Health, saremo in grado di servire meglio i pazienti, gli enti normativi e le scienze della vita adattando la realizzazione delle nostre soluzioni tecnologiche”.

Le soluzioni tecnologiche di Embleema consentono lo scambio sicuro di dati dal mondo reale e la generazione di evidenza di tipo normativo attraverso la piattaforma di big data e bioinformatica HIVE, attualmente utilizzata dalla Food and Drug Administration statunitense. Il team di biotecnici e manager di generazione di dati di Alira Health utilizzano questi dati per disegnare e pubblicare studi clinici in contesti di vita reale e creare e implementare piattaforme di dati su misura per clienti a livello globale, rendendo ogni punto dati significativo e azionabile per organizzazioni nell'intero ecosistema sanitario. Tutti i dati sono gestiti in Europa.

Il sodalizio segna un importante passo avanti nella rottura dei silos dati con soluzioni semplici e complete che aiutano il settore delle scienze della vita a sviluppare terapie personalizzate e consentono ai responsabili ospedalieri di utilizzare i propri dati per migliorare l'esperienza pazienti.

Informazioni su Embleema

La piattaforma tecnologica esclusiva di Embleema e la sua esperienza accelerano la produzione di risultati ed esami normativi per prodotti sanitari. Embleema è stata co-fondata da Robert Chu, ex Senior Vice-Presidente di Global Technology presso IQVIA, Il Dr. Vahan Simonyan, già Direttore di Bioinformatica R&D e scienziato principale della Food and Drug Administration statunitense e Nicolas Schmidt, ex Responsabile dello sviluppo prodotti, Nokia Healthcare. Embleema offre la sua tecnologia a decisori normativi di spicco nel settore delle scienze della vita e autorità quali la statunitense FDA e Johnson & Johnson, ambienti accademici quali la George Washington University e New York University Langone, e gruppi di rappresentanza dei pazienti come la Multiple Sclerosis Association of America e la Epilepsy Foundation.

Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda all'indirizzo www.embleema.com.

Informazioni su Alira Health

Alira Health è un'azienda di consulenze internazionale, all'avanguardia della trasformazione in ambito sanitario. Forniamo una suite di servizi integrati progettati per assistere le società nel settore delle scienze della vita a innovare e crescere nel ciclo di vita delle loro soluzioni.

Alira Health è stata fondata nel 1999 e ha sede fuori Boston, MA, Stati Uniti, e ha sedi a San Francisco, CA, Stati Uniti; Parigi, Francia; Barcellona, Spagna; Monaco, Germania; Milano, Italia; e Basilea e Ginevra, Svizzera.

Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda all'indirizzo www.alirahealth.com.

