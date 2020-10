Alira Health et Embleema annonce un partenariat en vue de lancer de nouvelles solutions de données en vie réelle de prochaine génération

NEW YORK & FRAMINGHAM, Massachussetts & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Alira Health, un cabinet de conseil international leader dans le secteur des soins de santé et des sciences de la vie, et Embleema, un fournisseur novateur de logiciels pour les plateformes de données sur la santé des patients, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique pour développer des solutions de donnés en vie réelle de nouvelle génération afin d’accélérer l’innovation clinique et d’améliorer les résultats du patient.

« Notre partenariat avec Embleema est une étape importante dans le processus de développement de nos capacités relatives aux preuves concrètes, qui associent recherche clinique, soin hospitalier et expérience du patient », a affirmé Gabriele Brambilla, directrice générale d’Alira Health. Romain Finas, VP de Real World Evidence chez Alira Health, a ajouté : « Nous sommes ravis de proposer de nouvelles solutions de données réelles à nos clients, des solutions qui leur permettront de mieux évaluer leurs traitements et de fournir plus rapidement des innovations aux patients. »

Robert Chu, président directeur d’Embleema a ajouté : « Nous sommes heureux de conclure ce partenariat stratégique avec Alira Health, qui est connu au niveau international pour la qualité et la variété de son portefeuille de services au service des sciences de la vie. En collaborant avec les consultants et experts de premier plan d’Alira Health, nous pourrons mieux soutenir les patients, régulateurs et les sciences de la vie en multipliant le déploiement de nos solutions technologiques. »

Les solutions technologiques d’Embleema permettent l’échange sécurisée de données réelles et de preuves conformes aux réglementations à l’aide du big data HIVE et d’une plateforme bio-informatique actuellement utilisée par la Food and Drug Administration des États-Unis. L’équipe de bio-techniciens et d’experts en génération des données d’Alira Health utilisent ces données pour concevoir et publier des études cliniques dans un environnement de vie réelle et pour créer et réaliser des plateformes de données sur mesure pour des clients du monde entier. Chaque donnée joue ainsi un rôle significatif dans la prise de décision des organisations de l’écosystème des soins de santé. Toutes les données sont hébergées en Europe.

Ce partenariat constitue une importante étape pour en finir avec les données en silos et les remplacer par des solutions intégrées de bout-en-bout qui permettent à l’industrie des sciences de la vie de développer des traitements personnalisés et de permettre aux gestionnaires des hôpitaux d’utiliser leurs données en vue d’améliorer l’expérience du patient.

À propos d'Embleema

Grâce à sa plateforme technologique unique et son expertise, Embleema accélère les résultats et les évaluations réglementaires pour les produits de santé. Embleema a été créé par Robert Chu, ancien vice-président principal en charge des solutions technologiques au niveau mondial chez IQVIA, Dr Vahan Simonyan, ancien directeur de R&D en bio-informatique et chercheur principal à la Food and Drug Administration des États-Unis, ainsi que Nicolas Schmidt, ancien chef du développement produit chez Nokia Healthcare. Embleema fournit sa technologie aux régulateurs des sciences de la vie, diverses sociétés comme la FDA américaine et Johnson & Johnson, institutions académiques comme George Washington University et New York University Langone, ainsi qu’à divers groupes représentant les patients comme l'Association américaine de la sclérose en plaques et la Fondation pour l’épilepsie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.embleema.com.

À propos d'Alira Health

Alira Health est un cabinet international de conseil, aux premiers rangs de la transformation du secteur des soins de santé. Nous offrons une gamme de services intégrés conçue pour aider les entreprises des sciences de la vie et des soins de santé à innover et croître tout au long du cycle de vie de leurs solutions.

Alira Health a été fondé en 1999 et est basé dans les environs de Boston, aux États-Unis. Le cabinet possède des bureaux à San Francisco, aux États-Unis ; à Paris, en France ; à Barcelone, en Espagne ; à Munich, en Allemagne ; à Milan, en Italie ; et à Bâle et Genève, en Suisse.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.alirahealth.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.