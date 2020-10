Alira Health en Embleema kondigen samenwerking aan om praktische dataoplossingen van de volgende generatie te gebruiken voor de levenswetenschappen

NEW YORK en FRAMINGHAM, Mass. en PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Alira Health, een toonaangevend internationaal adviesbureau op het gebied van de gezondheidszorg en levenswetenschappen, en Embleema, leverancier van innovatieve software voor patiëntgedreven zorggegevensplatforms, hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd om volgendegeneratie, praktische dataoplossingen te ontwikkelen met als doel de klinische innovatie te versnellen en patiëntresultaten te verbeteren.

"Onze samenwerking met Embleema is een kritieke stap voor de verdere ontwikkeling van onze praktische bewijsmogelijkheden, die klinisch onderzoek, ziekenhuiszorg en de patiëntervaring met elkaar verbinden,” aldus Gabriele Brambilla, Chief Executive Officer van Alira Health. Romain Finas, VP van Real World Evidence bij Alira Health, voegt daaraan toe, “We verheugen ons erop om onze cliënten nieuwe oplossingen te bieden voor praktische gegevens, waardoor zij hun behandelingen beter kunnen evalueren en nieuwe innovaties sneller naar hun patiënten kunnen brengen.”

Robert Chu, Chief Executive Officer van Embleema zei: "We zijn enorm blij om deel uit te maken van dit strategisch partnerschap met Alira Health, dat internationaal bekend staat om de kwaliteit en de reikwijdte van hun serviceportfolio voor de levenswetenschappen. Door samen te werken met de eersteklas adviseurs en deskundigen van Alira Health kunnen we patiënten, toezichthouders en levenswetenschappen beter van dienst zijn door het gebruik van onze technologische oplossingen op te schalen.”

De technologische oplossingen van Embleema maken een veilige uitwisseling van praktische gegevens en het genereren van bewijs van regulatorische kwaliteit mogelijk met behulp van het HIVE-platform voor omvangrijke gegevens en bioinformatica dat momenteel wordt gebruikt door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Alira Health’s team van biotechnici en datageneratiemanagers gebruiken deze gegevens om klinische onderzoeken in reële levenssituaties te ontwerpen en te publiceren en om voor cliënten wereldwijd aangepaste dataplatforms te creëren en te implementeren, waardoor elk gegevenspunt betekenisvol en bruikbaar is voor organisaties in het gezondheidszorgnetwerk. Alle gegevens worden in Europa gehost.

Deze samenwerking is een belangrijke stap vooruit voor het afbreken van datasilo's met naadloze totaaloplossingen waarmee de zorgsector op de persoon afgestemde behandelingen kan ontwikkelen en ziekenhuismanagers hun gegevens kunnen gebruiken om de patiëntervaring te verbeteren.

Over Embleema

Embleema’s unieke technologieplatform en expertise versnellen het genereren van resultaten voor en de beoordeling door regelgevende instanties van gezondheidsproducten. Embleema werd mede opgericht door Robert Chu, voormalig senior vicepresident van Global Technology bij IQVIA, dr. Vahan Simonyan, voormalig directeur van Bioinformatics R&D en hoofdwetenschapper bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en Nicolas Schmidt, voormalig hoofd Productontwikkeling, Nokia Healthcare. Embleema levert zijn technologie aan vooraanstaande biowetenschappelijke toezichthouders en bedrijven als de Amerikaanse FDA en Johnson & Johnson, academische instellingen als George Washington University en New York University Langone en patiëntbelangengroepen als de Multiple Sclerosis Association of America en de Epilepsy Foundation.

Over Alira Health

Alira Health is een internationaal adviesbureau dat vooroploopt bij de transformatie van de gezondheidszorg. We leveren een reeks geïntegreerde services die bedoeld zijn om bedrijven binnen de gezondheidszorg en levenswetenschappen te helpen bij het vernieuwen en groeien van de levenscyclus van hun oplossingen.

Alira Health werd opgericht in 1999 en is gevestigd buiten Boston, MA, in de VS. Het bedrijf heeft kantoren in San Francisco, CA (VS), Parijs (Frankrijk), Barcelona (Spanje), München (Duitsland), Milaan (Italië), en Bazel en Genève (Zwitserland).

