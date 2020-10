Nexeo Plastics signe un accord de distribution dans la région EMOA avec une filiale de KuibyshevAzot

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexeo Plastics, un distributeur leader mondial de résines thermoplastiques, a signé un accord avec STFG Filamente GmbH, filiale de KuibyshevAzot, société de produits chimiques basée en Russie, en vue de distribuer ses produits à base de polyamide 6 (PA6) en Europe.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Nexeo Plastics et de faire partie de leur réseau étendu de distribution, ce qui va nous permettre d’apporter davantage de choix à nos clients et de leur faire bénéficier d’un service client exceptionnel dans toute l’Europe », a déclaré Dmitriy Rybkin, directeur du marketing. « La gamme de résines Volgamid™ offre aux utilisateurs finaux un grand éventail de choix, notamment en matière de matériaux de recyclage durables destinés aux applications de pointe. »

Nexeo Plastics prendra en charge et distribuera la gamme Volgamid™ ECO-line. Les matériaux ECO-line sont des solutions respectueuses de l’environnement, qui contribuent à la réduction des émissions de CO 2 , et qui offrent aux utilisateurs finaux une alternative de fabrication en économie circulaire. Grâce à ces deux options — la gamme ECO-G6A, mélange principalement de matériaux de haute qualité/recyclés, et la gamme ECO-G6B composée à 100 % de matériaux recyclés — les fabricants peuvent répondre de manière spécifique à leurs objectifs de durabilité. Nexeo Plastics prendra également en charge la gamme PA6 de KuibyshevAzot, qui inclut des composants PA6 standard ainsi que des matériaux BXD Volgamid™ non renforcés et lubrifiés.

« Cet accord avec KuibyshevAzot étend notre portée dans la région EMOA, et améliore la sélection de thermoplastiques standard et écoresponsables nécessaires aux solutions utilisées dans tout un éventail d’applications », a déclaré Paul Tayler, président et chef de la direction de Nexeo Plastics. « Leur gamme de produits ECO-line vient compléter de manière appréciable notre portefeuille global dans la catégorie des produits durables. »

À propos de Nexeo Plastics

Nexeo Plastics est l’un des principaux distributeurs mondiaux de résines thermoplastiques, représentant des produits de qualité provenant de fournisseurs de classe mondiale, et desservant une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. De l’aide à la sélection des matériaux à l’identification de la chaîne d’approvisionnement et aux solutions d’inventaire, nous allons au-delà de la logistique traditionnelle pour fournir des services à valeur ajoutée à de nombreux secteurs, notamment l’automobile, les soins de santé, l’emballage, les fils et câbles, l’impression 3D et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nexeoplastics.com.

À propos de KuibyshevAzot

KuibyshevAzot PJSC est l’une des principales sociétés sur le marché russe des produits chimiques. KuibyshevAzot PJSC s’inscrit en tant que leader en Russie dans le domaine de la production de caprolactame et de polyamide, de fils industriels et textiles, de tissu cordé, de polyamide ainsi que de mélanges de tissus à base de PA. Par ailleurs, la société fait partie des principaux fabricants russes d’engrais azotés. Le 15 septembre 2020, KuibyshevAzot a lancé la première ligne de préparation de compounds européenne et la septième à l’échelle mondiale au sein du site de filage de fibres de STFG à Rudolstadt, en Allemagne, site qui offre des technologies de pointe ainsi qu’une capacité de production de 12 kilotonnes. Pour en savoir plus sur, rendez-vous sur : www.kuazot.ru.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.