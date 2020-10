Andersen Global breidt aanwezigheid in Jamaica uit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt haar positie op de Jamaicaanse markt en in de Caraïbische regio met de toevoeging van samenwerkende firma Myers, Fletcher & Gordon, het grootste advocatenkantoor van het land.

Myers, Fletcher & Gordon werd opgericht in 1944 en biedt juridische diensten aan mondiale bedrijven, overheidsinstellingen en individuen, met lokale en internationale expertise in diverse industrieën waaronder toerisme, transport, financiële dienstverlening, telecommunicatie, mijnbouw, energie en de arbeidsmarkt. Haar full-service capaciteiten omvatten procesvoering, ondernemings- en handelsrecht, vastgoedrecht, intellectueel eigendom, belastingrecht, eigendomsrecht, sportrecht, competitie, luchtvaart, en financiële regelgeving en handel.

“Ons vermogen om superieure oplossingen te bieden wordt versterkt door onze omvangrijke middelen en brede expertise. Deze samenwerking breidt onze groeimogelijkheden nog verder uit,” zei beherend vennoot Peter Goldson. “Onze cliëntgerichte benadering en toewijding aan rentmeesterschap licht op één lijn met de cultuur en waarden van Andersen Global. We kijken ernaar uit om samen te werken met onze collega’s bij de Jamaicaanse samenwerkende firma Senior Accounting Services, evenals aangesloten firma’s en andere samenwerkende firma’s over de hele wereld.”

“Myers, Fletcher & Gordon is een groep dynamische professionals die al zeven decennia lang het hoogste niveau van juridische ondersteuning bieden,” zei Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman en CEO van Andersen. “We zijn zeer succesvol in het Caraïbisch gebied en onze samenwerking met Peter en zijn team versterkt onze positie om naadloze dienstverlening te bieden in de regio én wereldwijd.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 210 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.