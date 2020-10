Andersen Global espande la propria presenza in Giamaica

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Consolidando ulteriormente la propria posizione nel mercato giamaicano e nella regione dei Caraibi, Andersen Global instaura un rapporto di collaborazione con Myers, Fletcher & Gordon, lo studio legale più grande del Paese.

Fondato nel 1944, Myers, Fletcher & Gordon fornisce servizi legali a multinazionali, organismi governativi e privati attingendo a competenze sia locali che internazionali in varie aree, tra cui i settori turistico, dei trasporti, dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni, minerario, energetico e occupazionale. Le sue capacità full-service comprendono controversie, diritto societario e commerciale, diritto immobiliare, diritto della proprietà intellettuale, diritto fiscale, diritto di proprietà, diritto sportivo, concorrenza, diritto aeronautico, regolamenti fiscali e transazioni commerciali.

“La nostra capacità di offerta delle migliori soluzioni in assoluto è sostenuta dalle vaste risorse e competenze approfondite di cui disponiamo e questa collaborazione rafforzerà ancor più le nostre capacità in continua crescita”, ha dichiarato il socio gerente Peter Goldson. “Il nostro approccio incentrato sul cliente e il rigoroso rispetto del principio di amministrazione responsabile sono perfettamente in linea con la cultura e i valori di Andersen Global. Siamo molto lieti di poter collaborare con lo studio associato Senior Accounting Services in Giamaica e con gli altri studi con cui l’organizzazione intrattiene dei rapporti di collaborazione e affiliazione nel resto del mondo.”

“Myers, Fletcher & Gordon è costituito da un gruppo di professionisti dinamici che godono di un’ottima reputazione quanto ad offerta del massimo livello di assistenza legale da oltre settant’anni”, ha affermato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Stiamo riscuotendo grande successo nei Caraibi e la nostra collaborazione con Peter e il suo team rafforzerà la nostra capacità di offerta di un servizio impeccabile nella regione e a livello globale.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 210 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

