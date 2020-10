Andersen Global ajoute une présence supplémentaire en Jamaïque

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Pour renforcer encore sa présence sur le marché jamaïcain et dans la région des Caraïbes, Andersen Global a ajouté le cabinet collaborateur Myers, Fletcher & Gordon, le plus grand cabinet juridique du pays.

Fondé en 1944, Myers, Fletcher & Gordon fournit des services juridiques à des entreprises mondiales, des agences gouvernementales et des particuliers, et le cabinet possède une expertise locale et internationale dans divers secteurs tels que le tourisme, les transports, les services financiers, les télécommunications, les mines, l’énergie et le travail. Ses services complets couvrent les litiges, le droit des sociétés et le droit commercial, le droit immobilier, la propriété intellectuelle, le droit fiscal, le droit de la propriété, le droit du sport, la concurrence, l’aviation, la réglementation financière et le commerce.

« Notre capacité à fournir les meilleures solutions de leur catégorie est renforcée par nos ressources étendues ainsi que par notre vaste expertise, et cette collaboration va renforcer nos capacités croissantes », a déclaré Peter Goldson, associé directeur. « Notre approche centrée sur le client, et notre engagement envers la gérance rejoignent parfaitement la culture et les valeurs d’Andersen Global. Nous sommes ravis de travailler aux côtés d’un cabinet collaborateur jamaïcain ami, Senior Accounting Services, ainsi que des cabinets membres de l’organisation et d’autres cabinets collaborateurs à travers le monde. »

« Myers, Fletcher & Gordon est un groupe de professionnels dynamiques, qui depuis plus de sept décennies a démontré qu’il était capable de fournir le plus haut niveau de soutien juridique », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Nous avons connu un grand succès dans les Caraïbes, et notre collaboration avec Peter et son équipe renforce notre capacité à fournir un service transparent dans la région ainsi que dans le reste du monde. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 210 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

