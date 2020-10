THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexeo Plastics, prestigioso distributore di resine termoplastiche operante su scala globale, ha sottoscritto un contratto con STFG Filamente GmbH, una consociata della società chimica russa KuibyshevAzot per la distribuzione dei suoi prodotti a base di poliammide 6 (PA6) in tutta l'Europa.

“ Siamo estremamente lieti di collaborare con Nexeo Plastics e di entrare a far parte della sua vasta rete di distribuzione per offrire ai clienti un maggior numero di opzioni e un servizio di assistenza al cliente di prim'ordine in tutta l'Europa” ha affermato Dmitriy Rybkin, direttore del reparto di marketing. La linea di resine “ Volgamid™ offre agli utenti finali numerose opzioni, compresi materiali sostenibili riciclabili per applicazioni sofisticate.”

Nexeo Plastics terrà in magazzino e distribuirà i prodotti della linea ECO Volgamid™.

