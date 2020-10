Trinseo se asocia comercialmente con Tyre Recycling Solutions

BERWYN, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Trinseo (NYSE: TSE), proveedor global de soluciones materiales y fabricante de plásticos, aglutinantes de látex y caucho sintético, ha llegado a un acuerdo definitivo de colaboración comercial con Tyre Recycling Solutions (TRS) que incluye una inversión de capital en TRS. El cierre de la transacción está previsto para finales de este trimestre, sujeto a las condiciones habituales de cierre.

En virtud del nuevo acuerdo de colaboración, las dos empresas colaborarán en las tareas de investigación y desarrollo. Compartirán sus conocimientos tecnológicos para ayudar a los fabricantes mundiales de neumáticos a desarrollar formulaciones más sostenibles. Trinseo y TRS tienen el objetivo común a largo plazo de desarrollar nuevos sistemas de creación de valor para la fabricación de neumáticos, con menor huella ambiental y que incluyan una salida sostenible para los neumáticos al final de su vida útil.

«Esta colaboración es muy importante si pensamos en desarrollar soluciones circulares reales para los sectores dedicados a los neumáticos y los productos técnicos de caucho. Como uno de los principales proveedores de caucho sintético para la industria de los neumáticos, nos comprometemos a ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Estamos convencidos de que la forma más exitosa de hacerlo es mediante la colaboración a lo largo de la cadena de valor. Gracias a la asociación con TRS, dispondremos de materia prima de neumáticos reciclados de alta calidad para atender las necesidades de los clientes a nivel mundial», comentó Francesca Reverberi, vicepresidenta de la división Materiales para ingeniería y caucho sintético de Trinseo.

Staffan Ahlgren, director ejecutivo de TRS, explicó: «TRS ya ha trabajado codo a codo con Trinseo durante varios años; por ello, nos entusiasma entrar en la siguiente fase de nuestra colaboración. TRS ha desarrollado tecnologías patentadas de procesamiento de neumáticos al final de su vida útil que permiten ofrecer productos derivados con un mayor valor económico circular. La asociación con Trinseo confirma los enormes avances que hemos hecho desde que se fundó la compañía, hace siete años».

La inversión responde y está en consonancia con los Objetivos de sostenibilidad para 2030 recientemente anunciados por Trinseo, que resumen el enfoque de la empresa en la lucha contra el cambio climático, la incorporación de la sostenibilidad en su cartera de productos, la promoción de la gestión de proveedores y operaciones y la adopción de la responsabilidad como empleador. El lanzamiento de estos objetivos a largo plazo, coincidente con el décimo aniversario de Trinseo, se encuentra ahora en el centro de la empresa en todos los niveles.

Acerca de Trinseo

Trinseo (NYSE:TSE) es un proveedor global de soluciones materiales y fabricante de plásticos, aglutinantes de látex y caucho sintético. Su objetivo es ofrecer productos innovadores, sostenibles y creadores de valor, esenciales para nuestra vida diaria. Trinseo asume el compromiso de tener un impacto positivo en la sociedad a través de asociaciones con accionistas de ideas afines y el apoyo a los objetivos de sostenibilidad de los clientes en un amplio abanico de mercados finales como automoción, electrónica de consumo, electrodomésticos, dispositivos médicos, empaquetado, calzado, alfombras, papel y cartón, edificación y construcción, y neumáticos. Las ventas netas de Trinseo en 2019 ascendieron a unos 3800 millones de dólares, con 2700 empleados en todo el mundo. Para obtener más información, visite: www.trinseo.com.

Acerca de TRS

Tyre Recycling Solutions SA (TRS), sociedad anónima fundada en 2013 en Suiza, desarrolla soluciones globales para la recogida, el procesamiento y el reciclaje de neumáticos de desecho mediante tecnologías y procesos empresariales innovadores. Las herramientas tecnológicas de TRS utilizan un singular proceso de trituración por chorro de agua que puede producir un polvo de alto rendimiento para su uso como materia prima en una variedad de productos industriales de caucho y en aplicaciones y compuestos de alto valor. TRS obtiene sus ingresos de la venta de equipos, licencias y venta de polvo de caucho de alto rendimiento con su marca registrada a nivel mundial TyreXol™.

Nota sobre las declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa puede contener «declaraciones prospectivas», incluidas, entre otras, declaraciones referidas a planes, objetivos, metas, proyecciones, expectativas, estrategias, acontecimientos o resultados futuros, además de supuestos subyacentes y otro tipo de declaraciones, que no representan hechos históricos. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como «espera», «estimar», «hará», «puede» o expresiones de significado similar. Las declaraciones prospectivas son un reflejo de la evaluación de la gestión de la información actualmente disponible y se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la empresa en relación con el impacto de la pandemia de COVID-19, el negocio de la empresa, la economía y demás condiciones futuras. Los factores específicos que podrían hacer que los resultados futuros difieran de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, los riesgos relacionados con el impacto continuo de la pandemia de COVID-19 y los analizados en el Informe Anual de la Compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores («SEC»), en los posteriores Informes Trimestrales del Formulario 10-Q y en otras presentaciones y documentos suministrado por la Compañía ante la SEC de forma oportuna. Asimismo, otros factores desconocidos o impredecibles podrían tener efectos adversos importantes en el desempeño de la Compañía. Como resultado de estos u otros factores, los resultados reales de la Compañía pueden diferir sustancialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en esta nota de prensa se corresponden únicamente con la fecha del presente y no son una garantía de rendimiento futuro. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro tipo, excepto en los casos en que la ley lo exija.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.