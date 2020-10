Trinseo forma parceria comercial com Tire Recycling Solutions

BERWYN (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Trinseo (NYSE: TSE), uma fornecedora global de soluções de materiais e fabricante de plásticos, aglutinantes de látex e borracha sintética, fechou acordos definitivos com a Tire Recycling Solution (TRS) em uma colaboração comercial e um investimento de capital na TRS. A transação deve ser concluída no final deste trimestre, sujeita às condições normais de fechamento.

O novo acordo promove a colaboração entre as duas empresas no campo de pesquisa e desenvolvimento, reunindo sua experiência em tecnologia combinada para ajudar os fabricantes mundiais de pneus a desenvolver formulações de pneus mais sustentáveis. A Trinseo e a TRS compartilham o objetivo de longo prazo no desenvolvimento de novos sistemas de criação de valor para a fabricação de pneus que reduzem a pegada ambiental e criam um mercado sustentável para os pneus no final de sua vida útil.

“Esta colaboração é extremamente importante para o desenvolvimento de soluções circulares reais para as indústrias de pneus e produtos técnicos de borracha. Como fornecedora líder de borracha sintética para a indústria de pneus, temos o compromisso de ajudar nossos clientes a atingir seus objetivos de sustentabilidade e acreditamos que a maneira mais bem-sucedida de fazer isso é através da colaboração em toda a cadeia de valor. A parceria com a TRS nos fornecerá matéria-prima para pneus reciclados de alta qualidade a fim de atender aos clientes do mundo inteiro”, disse Francesca Reverberi, vice-presidente de Materiais de Engenharia e Borracha Sintética da Trinseo.

Staffan Ahlgren, CEO da TRS, comentou: “A TRS já trabalha em estreita colaboração com a Trinseo há vários anos e estamos empolgados com a ideia de entrar na próxima fase de nossa colaboração. Desenvolvemos tecnologias patenteadas para processar pneus no final de sua vida útil e fornecer produtos com maior valor econômico circular. A parceria com a Trinseo é a confirmação dos grandes avanços que fizemos desde que a empresa foi fundada, há sete anos”.

O investimento está em consonância com os Objetivos de Sustentabilidade 2030 recentemente anunciados pela Trinseo, que delineiam o foco da empresa no combate à mudança climática, incorporando a sustentabilidade em seu portfólio de produtos, promovendo a gestão operacional e do fornecedor e incorporando a responsabilidade como empregador. Lançados para coincidir com o aniversário de 10 anos da empresa, esses objetivos de longo prazo estão agora no cerne da empresa em todos os níveis.

Sobre a Trinseo

A Trinseo (NYSE: TSE) é uma fornecedora global de soluções de materiais e fabricante de plásticos, aglutinantes de látex e borracha sintética com foco no fornecimento de produtos inovadores, sustentáveis e de criação de valor que são intrínsecos às nossas vidas diárias. A Trinseo se dedica a causar um impacto positivo na sociedade por meio de parcerias com partes interessadas de ideias afins e apoiando os objetivos de sustentabilidade de nossos clientes em uma grande variedade de mercados finais, incluindo o automotivo, eletrônicos de consumo, eletrodomésticos, dispositivos médicos, embalagens, calçados, tapetes, papel e cartão, edificação e construção e pneus. A Trinseo teve aproximadamente US$ 3,8 bilhões em vendas líquidas com 2,7 mil funcionários no mundo todo em 2019. Para mais informações, acesse: www.trinseo.com.

Sobre a TRS

A Tire Recycling Solutions SA (TRS) é uma empresa limitada fundada em 2013 na Suíça. A TRS cria soluções globais para a coleta, processamento e reciclagem de pneus inservíveis por meio do desenvolvimento e implementação de tecnologias e processos inovadores de negócios. A caixa de ferramentas de tecnologia da TRS utiliza um processo exclusivo de moagem a jato de água que pode produzir pó de alto desempenho para uso como matéria-prima em uma série de produtos industriais de borracha e aplicações e compostos de alto valor. A TRS obtém sua receita de vendas de equipamentos, licenças e venda de pó de borracha de alto desempenho sob sua marca registrada globalmente TyreXol™.

Nota sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa pode conter “declarações prospectivas” incluindo, sem limitação, declarações sobre planos, objetivos, metas, projeções, expectativas, estratégias, eventos ou desempenho futuros e suposições subjacentes e outras declarações, que não são declarações de fatos históricos. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “esperar”, “estimar”, “vai”, “pode” ou expressões de significado semelhante. As declarações prospectivas refletem a avaliação da administração das informações atualmente disponíveis e são baseadas nas expectativas e suposições atuais da Empresa em relação ao impacto da pandemia da COVID-19, nos negócios da Empresa, na economia e em outras condições futuras. Os fatores específicos que poderiam causar resultados futuros diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, riscos relacionados com o impacto contínuo da pandemia da COVID-19 e aqueles discutidos no Relatório Anual da Empresa para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sua sigla em inglês), nos Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e em outros registros e documentos feitos pela Empresa com a SEC de tempos em tempos. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis também podem ter efeitos adversos importantes no desempenho da Empresa. Como resultado desses ou de outros fatores, os resultados reais da Empresa podem diferir materialmente daqueles contemplados nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa são feitas apenas na data deste documento e não são uma garantia de desempenho futuro. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro tipo, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.