Trinseo forma una collaborazione commerciale con Tyre Recycling Solutions

BERWYN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Trinseo (NYSE: TSE), fornitore globale di soluzioni per materiali e produttore di plastiche, leganti in lattice e gomma sintetica, ha raggiunto accordi definitivi con Tyre Recycling Solutions (TRS) per una collaborazione commerciale e un investimento patrimoniale in TRS. La chiusura della transazione è prevista più avanti in questo trimestre, fatte salve le consuete condizioni di chiusura.

Il nuovo accordo di collaborazione vedrà le due società collaborare a progetti di ricerca e sviluppo, condividendo l'esperienza tecnologica di entrambe per aiutare i produttori di pneumatici globali a sviluppare formulazioni più sostenibili di pneumatici.

