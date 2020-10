Trinseo et Tyre Recycling Solutions concluent un contrat de partenariat commercial

BERWYN, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Trinseo (NYSE : TSE), prestataire mondial de solutions concernant les matériaux et fabricant de plastiques, de liants latex et de caoutchouc synthétique, a conclu une entente définitive avec Tire Recycling Solutions (TRS) visant une collaboration commerciale et une prise de participation dans TRS. La transaction devrait se conclure plus tard ce trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le nouvel accord de collaboration permettra aux deux entreprises de coopérer en matière de recherche et de développement, et de combiner leur expertise technologique afin d’accompagner les fabricants mondiaux de pneus dans le développement de formulations de pneus plus durables. Trinseo et TRS partagent l'objectif à long terme de développer de nouveaux systèmes créateurs de valeur pour la fabrication de pneus qui réduisent l'empreinte environnementale et créent un débouché durable pour les pneus en fin de vie.

« Cette collaboration est extrêmement importante afin de développer de véritables solutions circulaires pour les industries du pneumatique et des produits techniques en caoutchouc. En tant que principal fournisseur de caoutchouc synthétique pour l'industrie du pneu, nous nous engageons à accompagner nos clients pour qu’ils atteignent leurs objectifs de développement durable et nous pensons que le moyen le plus efficace pour y parvenir est à travers la collaboration dans la chaîne de valeur. Le partenariat avec TRS nous permettra d’accéder à une matière première en pneu recyclé de haute qualité pour servir les clients du monde entier », a déclaré Francesca Reverberi, vice-présidente, matériaux techniques et caoutchouc synthétique, Trinseo.

Staffan Ahlgren, président-directeur général de TRS, a déclaré : « TRS travaille déjà en étroite collaboration avec Trinseo depuis plusieurs années et nous sommes ravis d’entamer une nouvelle phase de notre collaboration. TRS a développé des technologies exclusives afin de traiter les pneus en fin de vie et de fournir de nouveaux produits plus en ligne avec les valeurs de l’économie circulaire. Le partenariat avec Trinseo confirme les progrès remarquables que nous avons accomplis depuis la création de l'entreprise il y a sept ans. »

L'investissement est cohérent et répond aux objectifs de durabilité à l’horizon 2030 récemment annoncés par Trinseo, soulignant l'intention de l'entreprise de lutter contre le changement climatique, d'intégrer la durabilité dans son portefeuille de produits, de promouvoir la gestion des fournisseurs et des opérations ainsi que d'incarner la responsabilité en tant qu'employeur. Ces objectifs à long terme se placent désormais au cœur de l'entreprise à tous les niveaux et coïncident avec son dixième anniversaire.

À propos de Trinseo

Trinseo (NYSE : TSE) est un prestataire mondial de solutions concernant les matériaux et un fabricant de plastiques, de liants latex et de caoutchouc synthétique dont l'objectif est de fournir des produits innovants, durables et créateurs de valeur faisant partie intégrante de notre vie quotidienne. Trinseo s'engage à apporter une contribution positive à la société en s'associant à des parties prenantes aux vues similaires et en soutenant les objectifs de durabilité de ses clients dans un large éventail de marchés finaux, y compris l'automobile, l'électronique grand public, les appareils électroménagers, les dispositifs médicaux, l'emballage, les chaussures, les tapis, le papier et le carton, le bâtiment et la construction, et les pneus. Trinseo a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 3,8 milliards de dollars en 2019 et emploie 2 700 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.trinseo.com.

À propos de TRS

Tire Recycling Solutions SA (TRS) est une société anonyme créée en 2013 en Suisse. TRS conçoit des solutions globales pour la collecte, le traitement et le recyclage des pneus usagés grâce au développement et à la mise en œuvre de technologies et de processus commerciaux innovants. La boîte à outils de technologie TRS utilise un processus unique de broyage de l'eau produisant une poudre haute performance utilisée comme matière première dans divers produits en caoutchouc industriels ainsi que dans les applications et composés de grande valeur. TRS tire ses revenus des ventes d'équipement, des licences et de la commercialisation de poudres de caoutchouc à haute performance dans le cadre de sa marque internationale déposée TyreXol ™.

Mises en garde sur les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives », y compris, mais sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant des projets, des objectifs, des buts, des projections, des attentes, des stratégies, des événements ou des résultats futurs, ainsi que des hypothèses et autres énoncés sous-jacents, qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « s’attendre à », « estimer », « pourra », « peut » et autres expressions similaires. Les déclarations prospectives reflètent l'évaluation par la direction des renseignements actuellement disponibles, et sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la Société concernant les répercussions de la pandémie de la COVID-19, les activités de la Société, l'économie et d'autres conditions futures. Les facteurs spécifiques susceptibles d'entraîner des différences entre les résultats futurs et les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques liés à l'incidence continue de la pandémie de la COVID-19 et ceux évoqués dans le rapport annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), dans les rapports trimestriels subséquents sur le formulaire 10-Q et dans d'autres documents déposés par la Société auprès de la SEC de temps à autre. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également provoquer des effets défavorables importants sur les résultats de la société. En raison de ces facteurs ou d'autres, les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date des présentes et ne constituent pas une garantie de performances futures. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la législation applicable l'exige.

