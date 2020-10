THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexeo Plastics, een toonaangevende wereldwijde distributeur van thermoplastische hars, heeft een overeenkomst getekend met STFG Filamente GmbH, een dochteronderneming van KuibyshevAzot, een Russisch chemiebedrijf, hun producten op basis van polyamide 6 (PA6) in heel Europa te distribueren.

“ We zijn verheugd om ons bij Nexeo Plastics aan te sluiten en deel uit te maken van hun uitgebreide distributienetwerk, waardoor we onze klanten meer keuzes en uitstekende klantenservice in heel Europa bieden”, aldus Dmitriy Rybkin, marketingdirecteur. “ De Volgamid™ -lijn van harsen biedt eindgebruikers een scala aan keuzes, waaronder duurzame recyclingmaterialen voor hoogwaardige toepassingen.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.