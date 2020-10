BERWYN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Trinseo (NYSE: TSE), een wereldwijde leverancier van materiaaloplossingen en fabrikant van kunststoffen, latexbinders en synthetisch rubber, heeft definitieve overeenkomsten gesloten met Tyre Recycling Solutions (TRS) over een commerciële samenwerking en een aandeleninvestering in TRS. De transactie zal naar verwachting later dit kwartaal worden afgerond, onder voorbehoud van de normale sluitingsvoorwaarden.

Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zullen de twee bedrijven samenwerken aan onderzoek en ontwikkeling, waarbij ze hun gecombineerde technologische expertise bundelen om wereldwijde bandenfabrikanten te helpen bij het ontwikkelen van duurzamere bandenformules. Trinseo en TRS delen het langetermijndoel om nieuwe waardecreërende systemen te ontwikkelen voor de productie van banden die de ecologische voetafdruk verkleinen en een duurzame afzetmarkt creëren voor afgedankte banden.

