READING, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--Access-IS, parte del fornitore leader di sistemi di bigliettazione indipendenti dal software HID, è lieta di annunciare l'integrazione dei suoi dispositivi VAL100 da parte di Masabi. Questa integrazione fa parte della soluzione My Fare di Masabi, un'app di ticketing mobile contactless per Calgary Transit che consente ai passeggeri di acquistare biglietti e abbonamenti tramite smartphone, ovunque e in qualsiasi momento. Si tratta di un metodo facile, veloce, senza contatto e sicuro per acquistare titoli di viaggio e usufruire dei mezzi di trasporto.

L'app My Fare, basata sulla piattaforma Justride di Masabi e scaricabile dall'App Store e da Google Play, permette ai passeggeri dei servizi di Calgary Transit di acquistare e convalidare, direttamente dal proprio dispositivo mobile, prodotti di viaggio come abbonamenti mensili e giornalieri, biglietti aerei e biglietti di corsa semplice.

