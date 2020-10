Calgary Transit va utiliser des validateurs de tickets d’Access-IS

READING, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Access-IS, qui fait partie de HID, le principal fournisseur de validateurs de tickets n’exigeant pas l’utilisation d’un logiciel particulier, a le plaisir d’annoncer l’intégration de ses appareils VAL100 par Masabi. L’intégration fait partie de la solution My Fare de Masabi, une application de billetterie mobile sans contact pour Calgary Transit qui permet aux passagers d’acheter des tickets et des forfaits n’importe quand et n’importe où en utilisant leurs smartphones. C’est rapide, facile, sans contact et c’est un moyen sûr pour payer et prendre les transports en commun.

L’application My Fare, qui repose sur la plateforme Justride de Masabi et peut être téléchargée sur l’App Store et sur Google Play, permet aux usagers des services de Calgary Transit d’acheter et d’utiliser des produits tarifaires comme des forfaits mensuels ou journaliers réguliers, des cartes d'embarquement à l’aéroport et des billets aller simple directement depuis leur terminal mobile.

Dans le cadre du projet, plus de 1000 validateurs de tickets VAL100 d’Access-IS ont été installés sur le réseau de bus comportant 155 lignes. Les passagers scannent leurs forfaits mobiles, dynamiques et cryptés, présents sur leurs terminaux lorsqu’ils montent dans le bus, un bip sonore et un écran coloré permettent de savoir que le ticket peut être utilisé. Ces unités de validation contribueront à réduire les temps d'embarquement, rendant ainsi l’utilisation des services de Calgary Transit plus rapides et plus sûrs en permettant un paiement et une validation des billets sans contact. Les unités de validation reposent sur le logiciel Justride Inspect de Masabi, mais elles peuvent également lire les technologies NFC et EMV sans contact (cEMV), offrant à l’agence la souplesse nécessaire pour activer la billetterie basée sur des comptes et d’autres jetons basés sur des comptes si nécessaire.

« Les Calgariens, tout comme les citoyens d’autres villes à travers le monde, utilisent des smartphones dans pratiquement tous les aspects de leur quotidien, il était donc logique que Calgary Transit offre à ses usagers la possibilité d’utiliser leur téléphone au lieu d’un billet papier », a déclaré Brian Zanghi, PDG de Masabi. « L’évolution des comportements découlant des exigences actuelles de distanciation sociale a rendu la billetterie mobile, ainsi que l’évolution vers une expérience de déplacement davantage sans contact, des éléments incontournables pour les entreprises de transport. »

Le validateur VAL100 combine les fonctionnalités de codes à barres et de lecture NFC/RFID pour fournir un point de présentation unique pour les tickets et les abonnements – qu’ils soient présentés sur un billet papier, sur une carte à puce ou sur un téléphone portable. Il est également disponible avec la certification EMV niveau 2, permettant l’utilisation d’applications dans lesquelles les paiements sans contact sont requis. Il offre la conformité PCI et SRED pour les paiements sans contact utilisant les moyens de paiement VISA, MasterCard, AMEX et Discover. De construction robuste, il fournit un retour visuel et audio clair au passager et propose un large choix de possibilités de connexion afin d’offrir une flexibilité d’installation.

S’exprimant au sujet de l’installation, Bryan Cunningham, directeur régional des ventes pour l’Amérique chez Access-IS, a affirmé : « C’est toujours un plaisir de travailler avec Masabi pour fournir une solution de billetterie et de paiement tarifaire axée sur la fourniture de la meilleure expérience passager, tout en protégeant la capacité de la société de transport à gérer les recettes des ventes de billets. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.