READING, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Access-IS, onderdeel van HID, de toonaangevende leverancier van software-agnostische ticket validators, is verheugd de integratie van zijn VAL100-apparaten door Masabi aan te kondigen. De integratie maakt deel uit van Masabi’s My Fare-oplossing, een contactloze mobiele ticketing-app voor Calgary Transit waarmee passagiers altijd en overal met hun smartphone kaartjes en passen kunnen kopen. Het is een snelle, gemakkelijke, contactloze en veilige manier om te betalen en met het openbaar vervoer te reizen.

Met de My Fare-app, die wordt aangedreven door Masabi’s Justride-platform en kan worden gedownload vanuit de App Store en Google Play, kunnen passagiers van Calgary Transit-services tariefproducten kopen en gebruiken, zoals reguliere maand- en dagpassen, instapkaarten voor luchthavens en rittenkaartjes rechtstreeks vanaf hun mobiele apparaat.

