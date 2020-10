Sumitomo SHI FW décroche un contrat de modernisation de chaudière LFC en Autriche

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo SHI FW (SFW) a reçu un contrat de Sappi Europe pour moderniser une chaudière à lit fluidisé circulant (LFC), qui permettra de réduire de 30 % les émissions de CO2 de l'usine de pâtes et papiers de Gratkorn.

SFW assurera la conception, l'approvisionnement et l'élaboration de projets, et fournira les modifications du four inférieur, un nouveau système de transfert de chaleur, un système d'alimentation en biomasse, un système d'extraction des cendres résiduelles, et un système de contrôle des émissions, ainsi que le démontage et la mise en service. La modernisation permettra à l'usine de passer entièrement du charbon à divers combustibles durables et renouvelables. Le nouveau système de contrôle des émissions comprend des sacs filtrants et un procédé de réduction sélective non catalytique (SNCR), qui garantira la conformité de l'usine avec les dernières normes de meilleures techniques disponibles (MTD), en particulier en matière d'émissions de poussières et de NOx.

« La mission de SFW est d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs climatiques de manière efficiente et rentable. Avec ce projet, Sappi se rapprochera encore de ses engagements en termes de décarbonisation, tout en récoltant les fruits d'un approvisionnement énergétique fiable et du prolongement de la durée de vie de leurs actifs courants », déclare Kari Kohvakka, VP exécutif, Services, SFW.

Le projet sera finalisé à la fin 2021.

Sumitomo SHI FW (SFW) est un fournisseur innovant de technologies énergétiques et environnementales spécialisé dans la production d'énergie hautement efficience et flexible. Nos solutions englobent notre technologie leader du marché de lit fluidisé circulant (LFC), nos solutions de stockage d'énergie longue durée (stockage énergique en air liquide), d'épuration des gaz de combustion, de gazéification, de chaudières de récupération de chaleur, ainsi qu'un éventail complet de services destinés aux marchés énergétiques et industriels mondiaux.

Nous nous attelons à fournir des solutions énergétiques durables pour un large portefeuille de clients dans les domaines de la production d'énergie, du stockage et des services de réseau. La qualité des produits et l'excellence des services de Sumitomo SHI FW reposent sur ses 1 500 collaborateurs de talent qui jouissent d'une expérience approfondie dans le secteur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shi-fw.com

