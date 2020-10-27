盛禧奧與 Tyre Recycling Solutions 建立商業合作夥伴關係

賓州伯溫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--盛禧奧（NYSE:TSE）是一家全球性的材料公司，也是塑膠、膠乳接著劑和合成橡膠的製造商，與 Tire Recycling Solutions（TRS）達成了商業合作和 TRS 股權投資的最終協議。該交易將要遵循正常的成交條件，預計在本季稍後完成。

根據新的協議，兩家公司將在研發方面展開合作，集中雙方的技術專長，幫助全球輪胎製造商開發更具永續性的輪胎配方。盛禧奧和 TRS 的長期目標是為輪胎製造開發新的價值創造系統，以減少環境足跡，並為報廢輪胎創造一個永續的出口。

盛禧奧工程材料和合成橡膠副總裁 Francesca Reverberi 表示：「這項合作對於為輪胎和工業橡膠製品行業開發真正的循環解決方案極其重要。作為輪胎行業合成橡膠的領導廠商，我們致力於幫助我們的客戶實現其永續發展目標，並相信實現這一目標的最成功方法是透過整個價值鏈的協作。與 TRS 的合作將為我們提供高品質的再生輪胎原料，為全球客戶服務。」

TRS 執行長 Staffan Ahlgren 表示：「TRS 已經與盛禧奧緊密合作了多年，我們很高興進入合作的下一階段。TRS 已開發了專有技術來處理報廢輪胎，並提供具有更高循環經濟價值的輸出產品。與盛禧奧的合作證明了本公司自七年前成立以來取得的巨大進步。」

這項投資與盛禧奧最近宣布的2030年永續發展目標一致。該目標概述了公司對因應氣候變遷、將永續性納入其產品組合、促進供應商和營運管理以及體現雇主責任的重點。在公司成立十周年之際，這些長期目標均已成為公司各個層面的核心。

關於盛禧奧

盛禧奧 (NYSE:TSE) 是全球材料解決方案供應商，生產塑膠、膠黏劑和合成橡膠，致力提供日常生活中不可或缺、創新、永續和創造價值的產品。盛禧奧致力於透過與志同道合的利害相關者合作，對社會產生積極影響，並支援客戶在廣泛終端市場的永續發展目標，包括汽車、消費電子產品、電器、醫療器材、包裝、鞋類、地毯、紙和紙板、建築和營造以及輪胎。2019年，盛禧奧的淨銷售額約為38億美元，在世界各地擁有員工超過2,700名。如需更多資訊，請造訪www.trinseo.com。

關於 TRS

Tyre Recycling Solutions SA（TRS）是一家於 2013 年在瑞士成立的有限公司。TRS 透過開發和實施創新技術和業務流程，為廢舊輪胎的收集、處理和回收提供全球解決方案。TRS 利用獨特的水射流研磨製程，可以生產高性能粉末，用作各種工業橡膠產品以及高價值應用和化合物的原料。TRS 的收入來自其全球商標TyreXol™ 的高性能橡膠粉的設備銷售、授權和銷售。

關於前瞻性陳述的說明

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